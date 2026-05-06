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Sport

» Volley
06/05/2026 09:00:00

Al Marsala Volley arriva il talento della schiacciatrice Viktoria Sassolini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/al-marsala-volley-arriva-il-talento-della-schiacciatrice-viktoria-sassolini-450.jpg

Il roster del Marsala Volley si arricchisce di energia, freschezza e prospettiva. Il sodalizio caro al Presidente Massimo Alloro annuncia l'ingaggio della schiacciatrice Viktoria Sassolini, che vestirà la maglia azzurra per la stagione 2026/27. Nata a Bagno a Ripoli (FI) ma originaria di Siena, classe 2005, Viktoria rappresenta uno dei profili più interessanti nel panorama delle giovani attaccanti della Serie A2.

Nonostante la giovane età, Sassolini vanta già un percorso di formazione importante in piazze storiche della categoria come Offanengo e San Giovanni in Marignano nella stagione 2024/25. In quella appena trascorsa, Viktoria ha indossato la maglia biancorossa della Tenaglia Altino. Proprio in Abruzzo, la schiacciatrice ha avuto modo di farsi notare dalla dirigenza lilybetana durante le due accese sfide di Pool Salvezza, dove ha dato prova di solidità e determinazione nonostante le pressioni della classifica.

La scelta del Marsala Volley di puntare su di lei nasce proprio dalla volontà di inserire nel gruppo un'atleta dotata di grandi mezzi fisici e tecnici, con un’attitudine al lavoro che sposa perfettamente il progetto di crescita del club. Viktoria arriva in Sicilia con l'obiettivo di compiere il definitivo salto di qualità sotto la guida tecnica di Coach Guadalupi. Con l’arrivo della schiacciatrice il Marsala Volley delinea la costruzione di un roster dinamico ed ambizioso, pronto a regalare emozioni al pubblico del PalaSanCarlo.

"Sono contenta ed emozionata di fare parte di questa società dichiara Viktoria Sassolini. Ho sentito parlare molto bene di Marsala e non vedo l’ora di mettermi al lavoro insieme alle mie compagne, lo staff e di conoscere i tifosi”.
 



Volley | 2026-05-05 09:00:00
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