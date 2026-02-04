Sezioni
Politica
04/02/2026 14:00:00

Referendum sulla giustizia, nasce in Sicilia il comitato regionale “Giustizia Sì”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/referendum-sulla-giustizia-nasce-in-sicilia-il-comitato-regionale-giustizia-si-450.jpg

Il Partito Liberaldemocratico Sicilia annuncia ufficialmente la costituzione del comitato regionale “Giustizia Sì”, in vista dell’appuntamento referendario in programma il 22 e 23 marzo. A guidare il comitato nell’Isola sarà l’avvocato Stefano Giordano, stimato professionista del foro di Palermo, nominato Responsabile regionale.

La scelta dell’Avv. Giordano rientra nella volontà del partito di riportare al centro del dibattito politico siciliano i grandi temi della riforma della giustizia: dalla giusta durata dei processi alla separazione delle carriere, fino alla necessità di una magistratura moderna, efficiente e realmente al servizio dei cittadini, considerati pilastri irrinunciabili di una società autenticamente liberale.

 

«La nomina dell’Avv. Giordano rappresenta un segnale forte per la Sicilia – dichiarano i vertici regionali del Partito Liberaldemocratico –. Siamo certi che la sua esperienza e la sua sensibilità giuridica sapranno dare voce a quanti chiedono una giustizia più equa, veloce e trasparente. Il comitato “Giustizia Sì” sarà il punto di riferimento per coordinare le iniziative sul territorio e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del voto di marzo».

 

Nei prossimi giorni, l’Avv. Giordano e i componenti del comitato regionale avvieranno una serie di incontri nelle principali province siciliane, con l’obiettivo di illustrare i quesiti referendari e promuovere le ragioni del “SÌ”, favorendo un confronto diretto con cittadini, associazioni e operatori del diritto.



