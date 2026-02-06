Marsala, il PSI denuncia il degrado nelle contrade: “Strade e piazze abbandonate”

06/02/2026 02:00:00

Il Partito Socialista Italiano di Marsala prosegue il suo percorso di monitoraggio delle contrade cittadine e denuncia la totale mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Dopo aver documentato lo stato di degrado della piazza di contrada Strasatti – trasformata negli anni in una vera e propria discarica con rifiuti, erbacce, escrementi e tombini divelti – il segretario del PSI, Antonio Consentino, insieme a una delegazione del Partito, si è recato nelle contrade Catenazzi e Ventrischi, nella zona nord del territorio lilibetano, su segnalazione dei residenti.

“Ciò che abbiamo riscontrato è un vero e proprio scempio”, dichiara Consentino. La strada che separa le due contrade versa in condizioni gravissime: allagamenti frequenti causati da un canale di scolo otturato, manto stradale danneggiato con profonde buche e avvallamenti, pericolosi soprattutto nelle ore serali, quando l’acqua stagnante li copre completamente, creando rischi concreti per pedoni e automobilisti.

Nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini, il Comune non ha mai intervenuto. “Oltre alla manutenzione ordinaria – aggiunge Consentino – è ormai a rischio la sicurezza delle persone”.

Il PSI accusa l’amministrazione Grillo di abbandono totale delle contrade marsalesi: “Ci attendiamo che il sindaco uscente continui su questa linea di menefreghismo anche durante la campagna elettorale, ignorando le esigenze dei cittadini delle borgate”.



