Cronaca

» Incidenti
07/02/2026 11:13:00

Marsala, 12enne investita all’uscita da scuola: automobilista fugge. Indagini in corso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/marsala-12enne-investita-all-uscita-da-scuola-automobilista-fugge-indagini-in-corso-450.jpg

Paura nel centro storico di Marsala, dove una ragazza di 12 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada subito dopo l’uscita da scuola. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 in via Frisella, una delle arterie del centro cittadino.

 

La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure necessarie: avrebbe riportato la frattura di un piede, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

 

A rendere l’episodio ancora più grave è il comportamento del conducente dell’auto, che non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito subito dopo l’impatto, facendo perdere le proprie tracce.

 

Sul caso indagano le forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo eventuali testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire al responsabile.

 

L’accaduto riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle aree scolastiche del centro storico di Marsala, dove traffico intenso, spazi ridotti e sosta irregolare rappresentano spesso un pericolo per studenti e pedoni.

 









