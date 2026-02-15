Saline di Trapani e Paceco a rischio, Ciminnisi chiede interventi urgenti

15/02/2026 16:25:00

Le Saline di Trapani e Paceco sono in emergenza.

Argini compromessi, vasche alterate e produzione del sale a rischio.

L’allarme arriva dalla deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi.

Annunciata una richiesta di audizione in Commissione Ambiente.

Chiesto alla Regione un tavolo urgente e un piano strutturale.

Le Saline di Trapani e Paceco stanno vivendo una situazione di emergenza senza precedenti. L’erosione costiera, l’innalzamento del livello del mare e le alterazioni idrauliche hanno compromesso la struttura delle vasche e degli argini, trasformando gran parte del sistema in una distesa d’acqua indistinta. Questo mette a rischio sia gli habitat naturali, sia la tradizionale produzione del sale di Trapani, che rappresenta un patrimonio economico e culturale unico.

Lo afferma Cristina Ciminnisi, deputata trapanese del Movimento 5 Stelle Sicilia, che imputa le ragioni della sua preoccupazione non solo nelle recenti ondate di maltempo, con mareggiate e piogge intense, ma anche in altri, altrettanto preoccupanti, fenomeni. Una richiesta di audizione in IV Commissione Ambiente sarà depositata nei prossimi giorni.

«Il problema – continua Ciminnisi – non è solo il maltempo recente: la fragilità del sistema deriva dall’interazione di più fattori, tra cui erosione costiera, gestione insufficiente delle acque e cambiamenti climatici. Se non interveniamo subito, rischiamo danni permanenti all’ecosistema e alla salicoltura storica, compromettendo biodiversità, paesaggio e lavoro».

«Chiedo al Governo regionale di attivare immediatamente un tavolo coordinato con Protezione Civile, Comuni, enti tecnici e gestori delle saline. Servono – conclude la deputata trapanese – verifiche strutturali sugli argini e sul litorale, interventi urgenti e un piano di gestione a lungo termine. Non possiamo più affrontare queste emergenze con interventi frammentati: la Regione deve agire ora per salvare le Saline e la produzione del sale di Trapani».



