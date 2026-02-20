20 Febbraio: arresto del principe Andrea, Trump apre il "Board of Peace", ultimatum Iran

20/02/2026 07:07:00

E' il 20 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il principe Andrea, fratello di Carlo d’Inghilterra, è stato arrestato (e rilasciato dopo 12 ore, resta indagato a piede libero). È accusato di aver rivelato informazioni segrete a Epstein

• Trump ha aperto a Washington il Board of Peace assicurando che il nuovo organismo collaborerà con l’Onu e assicurerà a Gaza aiuti e un contingente di pace

• La Casa Bianca ha lanciato un nuovo ultimatum all’Iran: Teheran ha 10 giorni per raggiungere un accordo. Altrimenti «succederanno cose brutte»



• Intervistata da Sky, Meloni ha abbassato i toni sulla giustizia e auspicato che il referendum non si trasformi in una lotta nel fango

• A Catania i giudici hanno concesso il via libera alla Sea Watch. Quelli di Palermo si sono difesi dagli attacchi riguardanti la sentenza sul risarcimento dell’imbarcazione

• Domenico, il bambino trapiantato di Napoli, non avrebbe potuto resistere a un nuovo intervento. Ora è in terapia del dolore

• Spunta l’ipotesi di una messinscena nel caso dello spacciatore ucciso a Rogoredo da un agente di polizia. Quattro altri poliziotti sono stati interrogati

• Leonardo Maria Del Vecchio è deciso a rastrellare le quote degli altri eredi e chiudere così i problemi della successione

• Il colosso dell’e-commerce Amazon ha superato per dimensioni Walmart, simbolo del commercio tradizionale

• Grazie a una norma semplificativa non sarà più necessario conservare le ricevute dei Pos per allegarle ai pagamenti da detrarre

• Il figlio di Moira Orfei, Stefano Nones, ha annunciato che la storica famiglia circense non userà più gli animali per i suoi spettacoli

• Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla giustizia preoccupano Palazzo Chigi: si teme che l’affluenza non superi il 40 per cento e che questo fatto sfavorisca i sì

• È stato fissato al 24 e 15 maggio il voto per le elezioni amministrative che si svolgeranno in 626 comuni, tra cui 15 capoluoghi

• Papa Leone XIV visiterà nei prossimi mesi Pompei, la terra dei fuochi e Lampedusa

• Una donna italiana è stata condannata per adulterio in Egitto

• In Valle d’Aosta uno scialpinista è stato travolto da una valanga ed è morto

• In Nigeria 33 minatori hanno perso la vita soffocati da una fuga di gas

• È stato fermato uno straniero sospettato di aver ucciso la donna tedesca trovata decapitata a Scandicci

• Alle Olimpiadi con un oro nel pattinaggio gli Usa hanno conquistato il secondo posto nel medagliere, superando l’Italia che ieri è rimasta a bocca asciutta

• Il Bologna ha sconfitto il Bergen in Europa League. Anche la Fiorentina si è imposta in Conference League in Polonia

• Jannik Sinner è stato sconfitto a sorpresa da Jakub Mensik

• Un milione di euro è stato stanziato per i primi interventi di ricostruzione del teatro Sannazaro di Napoli distrutto da un incendio

• Sono morti il professore Giuseppe Armocida (79 anni), il calciatore Christian Jidayi (38), il rapper statunitense Lil Poppa (26), l’attore statunitense Tom Noonan (74), il sarto Mariano Rubinacci (83)



Titoli

Corriere della Sera: La caduta reale: fermato Andrea

la Repubblica: «Referendum / non è voto / sul governo»

La Stampa: Sesso e segreti, la fine di Andrea

Il Sole 24 Ore: Iperammortamento nel concordato / il governo accelera sul decreto fiscale

Avvenire: Il club della pace

Il Messaggero: Meloni: basta lotta nel fango

Il Giornale: La sfida di Meloni / sul referendum: / «Votate per voi / non contro di me»

Leggo: «Voto sulla giustizia, non sul governo»

Qn: Meloni e il referendum / Non sia una lotta nel fango

Il Fatto: Fregatura bollette: via / il bonus per le famiglie

Libero: Le misérable

La Verità: I giudici votano per l’invasione

Il Mattino: «Domenico, ora solo terapie per il dolore

il Quotidiano del Sud: Gaza, soldi e soldati

il manifesto: Una / pietra / sopra

Domani: Gaza, Trump lancia la sua Onu / «Sul blitz all’Iran deciderò presto»



