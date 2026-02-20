Sezioni
Sport
C'è Folgore - Sciacca, trasferta vietata per i tifosi agrigentini

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione dell'incontro di calcio "Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca" valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia – Girone A, in programma domenica 22 febbraio 2026 presso lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano.


Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in considerazione della rivalità tra le due tifoserie, a tutela dell'ordine pubblico.

 

 



