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Sport
29/05/2026 11:00:00

Nuoto, pioggia di medaglie per la " Mimmo Ferrito Trapani"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/nuoto-pioggia-di-medaglie-per-la-mimmo-ferrito-trapani-450.jpg

Ancora risultati di prestigio per la sezione nuoto della Polisportiva Mimmo Ferrito di Trapani, protagonista nei giorni scorsi a Messina in occasione del "XX Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà", una delle manifestazioni natatorie più partecipate e prestigiose del panorama siciliano.

Guidati dal tecnico Nicola Catalano, cinque atleti del sodalizio trapanese hanno lasciato il segno nella competizione disputata nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria, conquistando podi e piazzamenti di rilievo in un contesto altamente competitivo.

A brillare è stata soprattutto Aurora Bongiorno, categoria Ragazzi, che ha centrato una splendida doppietta conquistando la medaglia d'oro nei 50 metri stile libero e nei 200 metri misti. 

Ottima prova anche per Daniel Crapanzano, Esordienti A, salito sul gradino più alto del podio nei 200 metri rana e secondo classificato nei 100 metri rana.

Tre argenti, invece, per Dario Miccichè, categoria Juniores, che si è confermato tra gli specialisti della rana chiudendo al secondo posto nelle gare dei 50, 100 e 200 metri rana. Medaglia di bronzo per Edwige Gavini, Juniores, nei 100 metri dorso, mentre Andrea Crapanzano, categoria Ragazzi, ha conquistato il terzo posto nei 200 metri dorso.

Per Bongiorno e Miccichè è arrivata anche la partecipazione alla spettacolare "gara Australiana", una delle prove più attese del meeting, caratterizzata da una formula a eliminazione che mette alla prova velocità e resistenza mentale degli atleti.

L'edizione 2026 del Trofeo Piskeo, organizzata dall'Asd Piskeo Team e dall'associazione “Mirko Piskeo” Onlus nel ricordo del giovane nuotatore messinese Mirko Laganà, ha fatto registrare numeri imponenti: oltre 1.200 atleti in vasca, provenienti da tutta la Sicilia, da diverse regioni italiane e persino da Malta, per tre giorni di gare che hanno trasformato Messina nella capitale isolana del nuoto.

Per la Polisportiva "Mimmo Ferrito"arriva così un altro importante riscontro sportivo, che conferma la crescita del movimento natatorio trapanese e il lavoro svolto quotidianamente in piscina da tecnici e atleti. 

In una manifestazione che ha richiamato alcune delle migliori realtà del nuoto del Mezzogiorno, il gruppo guidato da Catalano è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista, portando Trapani sul podio in diverse specialità e categorie.

 



Sport | 2026-05-29 11:00:00
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