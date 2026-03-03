Sezioni
Cronaca
03/03/2026 07:15:00

3 Marzo: si allarga la guerra, colpiti ambasciata Usa, Libano e Cipro, aumenta il petrolio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772518682-0-3-marzo-si-allarga-la-guerra-colpiti-ambasciata-usa-libano-e-cipro-aumenta-il-petrolio.jpg

E' il 3 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Trump affretta i tempi della guerra in Iran: «Li stiamo massacrando». Preannuncia che l’offensiva è solo un assaggio e non esclude l’invio di truppe di terra
• Nella notte due droni hanno colpito l’ambasciata Usa a Riad, capitale dell’Arabia Saudita
• Teheran non è la sola sotto tiro. Israele ha colpito il Libano, e il regime islamico ha reagito raggiungendo i Paesi alleati o non ostili agli Usa: c’è stato un attacco a una base militare inglese di Cipro
• La chiusura del canale di Hormuz ha fatto impennare i prezzi di greggio e gas, la chiusura degli spazi aerei sta piegando le compagnie di viaggio, le Borse sono in difficoltà
• Il presidente Macron ha rilanciato l’idea di un ombrello nucleare europeo. Pare che la Germania abbia già detto sì
• È iniziato il rientro degli italiani rimasti bloccati negli Emirati arabi a causa del conflitto
• Il ministro della Difesa Crosetto è rientrato da Dubai: ha spiegato di averlo deciso privatamente e di essere tornato con i figli a proprie spese
• In Pakistan, dove si inasprisce lo scontro con l’Afghanistan, è stato chiuso un consolato Usa per sicurezza
• Il segretario Usa al Commercio Howard Lutnick, molto vicino a Trump, ha dichiarato di essere stato sull’isola di Epstein
• Una nuova inchiesta sulla morte di David Rossi è stata aperta dalla procura di Siena. Si sospetta che l’ex portavoce di Mps non si sia tolto la vita ma sia stato ucciso
• Un tragico errore di persona si è verificato durante l’inchiesta del deragliamento del tram a Milano: è stata sbagliata l’identitificazione di una delle due vittime, l’uomo senegalese
• L’Italia si conferma al primo posto nel campo delle truffe all’Unione Europea
• Secondo l’Istat i conti pubblici italiani sono leggermente migliorati ma il deficit supera ancora di poco il 3 per cento. Colpa del superbonus edilizio, commenta il ministro Giorgetti
• Greenpeace è stata condannata negli Stai Uniti a una maxi sanzione da 345 milioni di dollari. Farà ricorso per salvarsi dal fallimento
• I dati delle ultime iscrizioni alle scuole superiori confermano la tendenza degli studenti italiani a frequentare sempre meno i licei tradizionali
• La Nasa sta rivoluzionando il programma di sbarco sulla Luna: dovrebbe avvenire nel 2028
• Nuovo massaco in Sudan: una delle milizie in campo ha trucidato 169 persone
• Il presidente argentino Milei ha presentato un programma di 90 riforme per il suo Paese
• È morto a Leocco il giovane di 20 anni ferito durante una rissa in stazione
• Nel salernitano una donna di 54 anni, Raffaella Cirillo, è stata arrestata per aver ucciso il marito dopo una lite
• Un giovane soccorritore è sotto inchiesta a Forlì: su di lui grava il sospetto che abbia soppresso cinque anziani trasportati in ambulanza
• A Lecce un bambino di 11 anni si è sentito male in classe ed è deceduto
• In Serie A il Bologna a battuto il Pisa e l’Udinese ha avuto la meglio sulla Fiorentina
• Ad Amsterdam è stato scoperto un nuovo dipinto di Rembrandt
• Sono morti il fumettista Jacopo Camagni (48), il giornalista Pier Paolo Luciano (65), il monsignore spagnolo Josep Perarnau (98), il capomafia Nitto Santapaola (87)

Titoli
Corriere della Sera: Trump: ora la grande ondata
la Repubblica: L’escalation di Trump
La Stampa: Trump: sì ai soldati in Iran
Il Sole 24 Ore: Trump: «Stiamo massacrando l’Iran» / Crollano i transiti da Hormuz, gas +35%
Avvenire: Guerra a macchia d’olio
Il Messaggero: Trump: disarmeremo l’Iran
Il Giornale: La guerra a tappeto
Leggo: Trump: possibile l’invio di truppe
Qn: Trump apre alle truppe in Iran / Borse e petrolio, un salasso
Il Fatto: La guerra infinita / la paghiamo / noi
Libero: L’ora degli avvoltoi
La Verità: La guerra ci costa 100 milioni al giorno
Il Mattino: La guerra si allarga, nuovi fronti
il Quotidiano del Sud: Trump: «Non escludo truppe in Iran»
il manifesto: Sarà lunga»
Domani: La guerra brucia il Medio Oriente / Bombe su Beirut, Trump fa paura









