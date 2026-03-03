3 Marzo: si allarga la guerra, colpiti ambasciata Usa, Libano e Cipro, aumenta il petrolio

03/03/2026 07:15:00

E' il 3 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump affretta i tempi della guerra in Iran: «Li stiamo massacrando». Preannuncia che l’offensiva è solo un assaggio e non esclude l’invio di truppe di terra

• Nella notte due droni hanno colpito l’ambasciata Usa a Riad, capitale dell’Arabia Saudita

• Teheran non è la sola sotto tiro. Israele ha colpito il Libano, e il regime islamico ha reagito raggiungendo i Paesi alleati o non ostili agli Usa: c’è stato un attacco a una base militare inglese di Cipro

• La chiusura del canale di Hormuz ha fatto impennare i prezzi di greggio e gas, la chiusura degli spazi aerei sta piegando le compagnie di viaggio, le Borse sono in difficoltà

• Il presidente Macron ha rilanciato l’idea di un ombrello nucleare europeo. Pare che la Germania abbia già detto sì

• È iniziato il rientro degli italiani rimasti bloccati negli Emirati arabi a causa del conflitto

• Il ministro della Difesa Crosetto è rientrato da Dubai: ha spiegato di averlo deciso privatamente e di essere tornato con i figli a proprie spese

• In Pakistan, dove si inasprisce lo scontro con l’Afghanistan, è stato chiuso un consolato Usa per sicurezza

• Il segretario Usa al Commercio Howard Lutnick, molto vicino a Trump, ha dichiarato di essere stato sull’isola di Epstein

• Una nuova inchiesta sulla morte di David Rossi è stata aperta dalla procura di Siena. Si sospetta che l’ex portavoce di Mps non si sia tolto la vita ma sia stato ucciso

• Un tragico errore di persona si è verificato durante l’inchiesta del deragliamento del tram a Milano: è stata sbagliata l’identitificazione di una delle due vittime, l’uomo senegalese

• L’Italia si conferma al primo posto nel campo delle truffe all’Unione Europea

• Secondo l’Istat i conti pubblici italiani sono leggermente migliorati ma il deficit supera ancora di poco il 3 per cento. Colpa del superbonus edilizio, commenta il ministro Giorgetti

• Greenpeace è stata condannata negli Stai Uniti a una maxi sanzione da 345 milioni di dollari. Farà ricorso per salvarsi dal fallimento

• I dati delle ultime iscrizioni alle scuole superiori confermano la tendenza degli studenti italiani a frequentare sempre meno i licei tradizionali

• La Nasa sta rivoluzionando il programma di sbarco sulla Luna: dovrebbe avvenire nel 2028

• Nuovo massaco in Sudan: una delle milizie in campo ha trucidato 169 persone

• Il presidente argentino Milei ha presentato un programma di 90 riforme per il suo Paese

• È morto a Leocco il giovane di 20 anni ferito durante una rissa in stazione

• Nel salernitano una donna di 54 anni, Raffaella Cirillo, è stata arrestata per aver ucciso il marito dopo una lite

• Un giovane soccorritore è sotto inchiesta a Forlì: su di lui grava il sospetto che abbia soppresso cinque anziani trasportati in ambulanza

• A Lecce un bambino di 11 anni si è sentito male in classe ed è deceduto

• In Serie A il Bologna a battuto il Pisa e l’Udinese ha avuto la meglio sulla Fiorentina

• Ad Amsterdam è stato scoperto un nuovo dipinto di Rembrandt

• Sono morti il fumettista Jacopo Camagni (48), il giornalista Pier Paolo Luciano (65), il monsignore spagnolo Josep Perarnau (98), il capomafia Nitto Santapaola (87)



Titoli

Corriere della Sera: Trump: ora la grande ondata

la Repubblica: L’escalation di Trump

La Stampa: Trump: sì ai soldati in Iran

Il Sole 24 Ore: Trump: «Stiamo massacrando l’Iran» / Crollano i transiti da Hormuz, gas +35%

Avvenire: Guerra a macchia d’olio

Il Messaggero: Trump: disarmeremo l’Iran

Il Giornale: La guerra a tappeto

Leggo: Trump: possibile l’invio di truppe

Qn: Trump apre alle truppe in Iran / Borse e petrolio, un salasso

Il Fatto: La guerra infinita / la paghiamo / noi

Libero: L’ora degli avvoltoi

La Verità: La guerra ci costa 100 milioni al giorno

Il Mattino: La guerra si allarga, nuovi fronti

il Quotidiano del Sud: Trump: «Non escludo truppe in Iran»

il manifesto: Sarà lunga»

Domani: La guerra brucia il Medio Oriente / Bombe su Beirut, Trump fa paura



