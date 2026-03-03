Sezioni
Cronaca
03/03/2026 09:13:00

Buongiorno24 del 3 Marzo 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772525685-0-buongiorno24-del-3-marzo-2026.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo con la cronaca che segna ancora una volta la provincia di Trapani. A Mazara del Vallo ieri è stato il giorno dell’addio a Francesco Greco, l’impiantista e termoidraulico morto dopo una caduta mentre stava lavorando. In Cattedrale l’omelia ha richiamato il valore della vita e il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: parole che pesano in una terra che continua a fare i conti con tragedie che si consumano durante l’attività lavorativa.

 

Sempre sul fronte delle tragedie, Salemi si ferma per l’ultimo saluto ad Alessio Minore, 36 anni, morto in un incidente lungo la statale 188 in contrada Gorgazzo. Era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo finendo contro un palo dell’illuminazione. Lascia la moglie e due bambine piccole. Una comunità stretta attorno alla famiglia, mentre restano in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

 

A Salemi, intanto, i Carabinieri hanno arrestato il presunto autore di una rapina ai danni di un’anziana di 84 anni, trascinata sull’asfalto durante uno scippo. Un episodio che riaccende il tema della sicurezza nei centri della provincia.

 

Ci spostiamo poi allo sport. La Corte Federale d’Appello ha pubblicato le motivazioni: il ricorso del Trapani è stato respinto e i sette punti di penalizzazione restano in classifica. Pagamenti fuori termine, rateizzazioni arrivate oltre le scadenze federali, contributi non versati nei tempi previsti. I giudici ribadiscono che i minimi edittali non possono essere ridotti per garantire la par condicio del campionato.

 

Parleremo anche della morte di Nitto Santapaola, storico boss della mafia catanese, detenuto al 41-bis, mandante delle stragi del 1992. Un capitolo della stagione più buia di Cosa nostra che si chiude, ma che resta nella memoria collettiva del Paese.

 

Spazio poi alla sanità regionale: una relazione interna, mai pubblicata, descrive criticità nei pronto soccorso e carenze nei presìdi ospedalieri siciliani. L’assessora alla Salute interviene e assicura che molte difficoltà sarebbero state superate. Un tema che tocca da vicino anche il nostro territorio.

 

Infine, uno sguardo alle istituzioni e ai servizi: in arrivo il nuovo questore a Trapani e il dibattito all’Ars sul possibile terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 15 mila abitanti.

 

Questi i temi di oggi. Buongiorno24 è il nostro spazio quotidiano di approfondimento: quindici minuti per sapere e capire, ogni mattina in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101.

 

 









