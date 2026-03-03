Controlli a tappeto nei locali di Trapani e provincia: sei segnalati, sospensioni e ...

03/03/2026 16:09:00

Serate danzanti senza licenza, spettacoli musicali abusivi, carenze igienico-sanitarie e violazioni antincendio.

Il mese di febbraio si è chiuso con un bilancio fitto di controlli nei pubblici esercizi della provincia di Trapani. E i numeri parlano chiaro: 22 locali ispezionati, sei persone segnalate all’Autorità giudiziaria e diverse sospensioni.

L’operazione è scattata in attuazione della direttiva del Ministero dell’Interno e delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo.

I controlli sono stati disposti dal Questore Giuseppe Felice Peritore, dopo un tavolo tecnico in Questura.

Controlli in tutta la provincia

Le verifiche hanno interessato Trapani e diversi comuni del territorio: Marsala, Trapani, Castelvetrano, Alcamo, Petrosino e Castellammare del Golfo.

In campo la Polizia di Stato – Divisione PAS e Commissariati – insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizie municipali e personale dell’Asp (Servizi SIAN e SIAV).

Nel mirino attività di somministrazione di alimenti e bevande, sale giochi e locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Le irregolarità riscontrate

Le violazioni contestate sono di natura sia penale che amministrativa.

Tra le principali irregolarità:

serate danzanti organizzate senza la prevista licenza;

spettacoli e trattenimenti musicali senza autorizzazione;

violazione delle prescrizioni imposte dalle licenze di pubblico spettacolo;

gravi carenze igienico-sanitarie con potenziale pregiudizio per la salute pubblica;

violazioni in materia di prevenzione incendi;

aperture abusive di sale giochi;

inadempienze legate alla SCIA antincendio e alla sicurezza dei lavoratori.

Sei i soggetti segnalati all’Autorità giudiziaria.

A Marsala una persona è stata denunciata per apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo e un’altra per aver organizzato spettacoli musicali senza licenza.

A Trapani e Castelvetrano due titolari sono stati segnalati per violazione delle prescrizioni della licenza di pubblico spettacolo.

Ad Alcamo una persona è stata denunciata per apertura abusiva di sala giochi.

A Petrosino un titolare è stato segnalato per violazioni in materia antincendio e di sicurezza sul lavoro.

Sospensioni immediate

Oltre alle denunce, non sono mancate le misure più incisive.

Ad Alcamo l’Asp ha disposto la sospensione immediata di un’attività per gravi carenze igienico-sanitarie.

A Castellammare del Golfo il sindaco ha ordinato la sospensione immediata di un esercizio commerciale, concedendo 30 giorni per il ripristino dei requisiti mancanti.

Diverse anche le diffide formali per imporre il rapido adeguamento alle norme.

Controlli che continueranno

Dalla Prefettura fanno sapere che i controlli proseguiranno nei prossimi mesi, con particolare attenzione al rispetto delle regole su capienza e sicurezza antincendio, ritenute centrali per la tutela dell’incolumità pubblica.

Un segnale chiaro: le serate possono essere momenti di svago, ma le regole – soprattutto quelle sulla sicurezza – non sono opzionali. In gioco non c’è soltanto una sanzione, ma la tutela di chi quei locali li frequenta.



