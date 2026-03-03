 Egidio Di Giannantonio sarà il nuovo questore di Trapani

3 Marzo: si allarga la guerra, colpiti ambasciata Usa, Libano e Cipro, aumenta il petrolio

E' il 3 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Trump affretta i tempi della guerra in Iran: «Li stiamo massacrando». Preannuncia che l’offensiva è solo un assaggio e...