Cronaca
03/03/2026 08:27:00

 Egidio Di Giannantonio sarà il nuovo questore di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/egidio-di-giannantonio-sara-il-nuovo-questore-di-trapani-450.jpg

Sarà Egidio Di Giannantonio il nuovo questore di Trapani. La nomina, decisa dal Ministero dell’Interno, diventerà operativa dal prossimo 1° aprile, quando subentrerà a Giuseppe Felice Peritore, che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età.

 

Per Di Giannantonio si tratta del primo incarico da questore, dopo l’esperienza maturata a Roma presso l’Ispettorato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Originario de L’Aquila, il nuovo dirigente può contare su un lungo percorso nella Polizia di Stato. Alla Questura di Palermo ha lavorato alla Squadra Mobile e ha diretto la Digos, oltre ad aver guidato il Commissariato di Bagheria. Un profilo con esperienza sul campo, maturata in contesti complessi e delicati.

Curiosa coincidenza: Di Giannantonio succede a Peritore anche questa volta, come già avvenuto nel 2020 ad Agrigento, quando Peritore lasciò l’incarico di vicario e al suo posto arrivò proprio Di Giannantonio.

 

Giuseppe Felice Peritore era alla guida della Questura di Trapani dal maggio 2024, dopo aver ricoperto il ruolo di questore a Imperia.

Tra le nomine varate dal Viminale figura anche quella di Giovanni Leuci, a lungo in servizio proprio alla Questura di Trapani, che dal 1° aprile assumerà l’incarico di questore a Benevento.

Un nuovo assetto, dunque, ai vertici della Polizia di Stato che riguarda da vicino anche la provincia trapanese.









