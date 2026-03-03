Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/03/2026 09:08:00

Operaio morto a Mazara: “La sicurezza non è un costo da tagliare, ma un investimento”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/operaio-morto-a-mazara-la-sicurezza-non-e-un-costo-da-tagliare-ma-un-investimento-450.jpg

“La morte di Francesco Greco non è solo un fatto di cronaca nera, ma una ferita aperta per tutto il nostro tessuto produttivo locale.”

 

Con queste parole il presidente di Sistema Impresa Trapani, Vito Campo, interviene dopo la tragedia che ha colpito Mazara del Vallo, dove l’operaio è morto precipitando mentre stava effettuando un intervento tecnico.

Campo parla di “profondo dolore e amara frustrazione” e punta l’attenzione su un tema che, ancora una volta, si impone con drammatica urgenza: la sicurezza sul lavoro.

 

“Non è accettabile che nel 2026 si possa morire cadendo da un primo piano durante un’operazione di routine come l’installazione di un condizionatore. Il lavoro deve nobilitare l’uomo e sostenere le famiglie, non distruggerle.”

Per il presidente di Sistema Impresa Trapani, quando a perdere la vita è “un uomo con esperienza e nel pieno della sua maturità professionale”, significa che “il sistema di prevenzione ha fallito in un punto cruciale”.

 

Il messaggio alle imprese è chiaro: “La sicurezza sul lavoro non è un adempimento burocratico né un costo da tagliare per restare competitivi. È l’investimento più importante che un’azienda possa fare.”

Secondo Campo non basta aver frequentato corsi o ottenuto certificazioni in passato: “Non basta un attestato preso anni prima; serve una cultura della sicurezza che entri nel DNA di ogni lavoratore e imprenditore.”

Un passaggio specifico riguarda l’uso dei dispositivi di protezione: “Anche per lavori considerati ‘semplici’ o a quote basse, l’uso di imbracature e sistemi di ancoraggio deve essere ferreo.”

Infine l’appello alle istituzioni: “Il cordoglio non basta più. Chiediamo controlli più serrati, non con spirito punitivo, ma preventivo, per scovare le situazioni di rischio prima che diventino tragedie.”

Sistema Impresa Trapani annuncia anche l’impegno a “potenziare gli sportelli di assistenza per aiutare le piccole imprese a mettersi in regola, facilitando l’accesso a fondi per l’ammodernamento delle attrezzature di sicurezza”.

“La fretta, la sottovalutazione del rischio o la mancanza di attrezzature idonee sono nemici silenziosi che dobbiamo combattere ogni giorno”, conclude Campo.









Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...

Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 25/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...