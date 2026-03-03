Partanna, assolto dalle accuse su armi ed esplosivi il titolare di un’armeria

03/03/2026 09:00:00

Per tre anni ha lavorato con la licenza sospesa e l’attività limitata. Oggi arriva l’assoluzione. Il Tribunale di Sciacca ha assolto Calogero Romeo, titolare dell’omonima armeria di Partanna, dalle accuse che gli erano state contestate dopo un controllo della Questura di Trapani nel 2023.

A Romeo venivano contestate violazioni in materia di armi ed esplosivi: la presunta riparazione di armi senza licenza, irregolarità nella tenuta dei registri obbligatori e la detenzione di materiale esplodente oltre i limiti consentiti.

In aula, però, la ricostruzione è stata diversa. La difesa, rappresentata dall’avvocato Rosario Triolo, ha dimostrato che le sostanze esplosive presenti in armeria rientravano nei limiti previsti, applicando la tabella di equivalenza del Ministero dell’Interno. È stata inoltre documentata la regolare tenuta dei registri e la correttezza dell’attività di riparazione svolta.

Il giudice ha quindi pronunciato l’assoluzione. Dopo il controllo del 2023 era scattata la sospensione della licenza prefettizia. L’armeria ha potuto operare solo a ranghi ridotti per quasi tre anni, con conseguenze economiche pesanti dovute alle mancate vendite.

Adesso si attende il pieno ripristino delle autorizzazioni per tornare alla normale attività.



