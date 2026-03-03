Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
03/03/2026 00:00:00

Patologia Clinica, l’allarme dei laboratori siciliani: “Così la sanità territoriale muore”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/patologia-clinica-l-allarme-dei-laboratori-siciliani-cosi-la-sanita-territoriale-muore-450.jpg

La Patologia Clinica è la sanità che non si vede, ma che sostiene oltre il 70% delle decisioni mediche. E oggi, secondo i rappresentanti dei laboratori siciliani, rischia di essere strangolata da tagli, tariffe ridotte e incertezze sui budget.

È l’allarme lanciato in un comunicato congiunto firmato da Federbiologi Sicilia, dal responsabile regionale Pietro Miraglia e da MLS – Movimento Laboratori Siciliani, con la dottoressa Marina Caimi.

 

Budget esauriti prima della fine del mese

Secondo i firmatari, il primo nodo riguarda gli aggregati di spesa, ritenuti “palesemente sottostimati”. I laboratori accreditati, spiegano, esauriscono spesso il budget prima della fine del mese.

Tradotto: meno esami disponibili, allungamento delle liste d’attesa e diagnosi che arrivano in ritardo. Una dinamica che incide direttamente anche sulla sanità territoriale della provincia di Trapani, dove la diagnostica di laboratorio rappresenta un presidio fondamentale per evitare ricoveri e accessi impropri agli ospedali.

“Il dodicesimo del budget assegnato – denuncia Miraglia – non consente alle strutture di garantire le prestazioni per l’intero mese”.

 

Tariffe ridotte fino al 60%

Altro punto critico è il tariffario nazionale. Nonostante una sentenza del TAR ne abbia sancito l’annullamento, le tariffe resteranno in vigore fino a dicembre 2026.

Nel frattempo, denunciano i laboratori, numerosi esami vengono rimborsati con decurtazioni tra il 40% e il 60% rispetto ai costi reali.

“Le strutture sono costrette a erogare prestazioni al di sotto dei rimborsi necessari per eseguirle”, sottolinea Miraglia. Una condizione che blocca investimenti, rallenta l’innovazione tecnologica e mette sotto pressione il personale.

 

L’incognita del budget 2026

A preoccupare è anche l’assenza di criteri chiari per l’assegnazione del budget 2026. Senza regole certe, spiegano i firmatari, diventa impossibile programmare assunzioni, aggiornamenti tecnologici e percorsi di qualità.

Il rischio, secondo il comunicato, è una progressiva desertificazione della diagnostica territoriale.

 

Il fronte farmacie

Nel documento si apre anche il tema dell’estensione delle prestazioni diagnostiche alle farmacie. Per i laboratori non si tratta di una battaglia corporativa, ma di una questione di sicurezza clinica.

I laboratori operano con requisiti stringenti, controlli continui e responsabilità mediche precise. “Equiparare contesti profondamente diversi – sostengono – rischia di abbassare il livello di tutela per i pazienti”.

Nel comunicato viene citato anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, definito in “potenziale conflitto di interessi” in quanto farmacista.

 

“Senza laboratorio non c’è medicina”

La posizione dei firmatari è netta: la Patologia Clinica non può essere considerata una semplice voce di spesa.

Indebolire la medicina di laboratorio, sostengono, significa aumentare ricoveri, ritardare le cure e compromettere la prevenzione. Con costi finali che ricadono sui cittadini.

Federbiologi Sicilia e Movimento Laboratori Siciliani chiedono quindi interventi immediati: aggregati di spesa coerenti con i fabbisogni reali, tariffe sostenibili, criteri trasparenti di assegnazione e tutela della qualità diagnostica.

“Senza Patologia Clinica non esiste sanità”, è la conclusione del documento.

Un tema che riguarda da vicino anche la provincia di Trapani, dove la rete dei laboratori accreditati rappresenta un punto di riferimento quotidiano per migliaia di cittadini.









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 25/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026