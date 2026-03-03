Marsala: studenti del "Damiani" in Francia. Il "Rosina Salvo" in finale al Green Game
Un’esperienza formativa in Europa per due studenti marsalesi dell’indirizzo Agrario. Dal 9 gennaio al 7 febbraio 2026 Giuseppe Putaggio e Salvatore Scibilia, della 5ª B Enologia dell’Istituto Damiani, hanno svolto una long mobility di un mese in Bretagna, al Lycée Kerplouz La Salle di Auray.
I due ragazzi, accompagnati dai docenti Scavone B. e Anselmi G.L., hanno preso parte a un percorso teorico-pratico nel settore agrario e vitivinicolo, confrontandosi con metodologie di studio e di lavoro diverse rispetto a quelle italiane.
Durante il soggiorno hanno seguito lezioni in aula e attività in campo, approfondendo tecniche legate alla viticoltura e all’enologia. Un’occasione utile anche per migliorare la conoscenza della lingua straniera e rafforzare l’autonomia personale.
Per Putaggio e Scibilia non si è trattato soltanto di un periodo di studio all’estero, ma di un’esperienza di crescita professionale in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro, in un comparto – quello vitivinicolo – che rappresenta uno dei punti di forza del territorio marsalese.
L’istituto Damiani continua a investire su progetti europei e percorsi innovativi, offrendo agli studenti opportunità concrete per misurarsi con realtà internazionali e ampliare le proprie competenze. In una provincia dove l’agricoltura resta un settore strategico, esperienze come questa guardano al futuro delle nuove generazioni.
****
Green Game, il Rosina Salvo vola alla finale nazionale di Roma
Trapani sarà rappresentata a Roma dalle classi 2ª H e 2ª M dell’I.I.S.S. Rosina Salvo. Le due classi hanno conquistato il pass per la finale nazionale del Green Game, il progetto educativo dedicato al riciclo e alla sostenibilità ambientale.
L’iniziativa coinvolge scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia e punta a diffondere tra i giovani la cultura del rispetto per l’ambiente attraverso lezioni interattive, quiz e sfide a squadre.
Durante gli incontri formativi, gli studenti trapanesi hanno partecipato con entusiasmo alle attività, distinguendosi per preparazione e spirito di squadra. Un risultato che permetterà all’istituto di rappresentare la provincia di Trapani nella fase conclusiva.
Il Green Game è promosso dai Consorzi nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per l’edizione 2026 sono centinaia le scuole coinvolte in tutta Italia, tra modalità digitale e appuntamenti in presenza.
La finale nazionale si terrà il 31 marzo al Palatiziano di Roma. Un traguardo importante per il Rosina Salvo, da sempre attento ai temi della sostenibilità e alla formazione di cittadini consapevoli.
****
Legalità economica, la Guardia di Finanza incontra gli studenti
Una mattinata dedicata alla cittadinanza attiva per le classi terze dell’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo, protagoniste di un incontro con la Guardia di Finanza sul tema della legalità economica.
L’iniziativa, promossa dal Comando Generale delle Fiamme Gialle e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è svolta il 24 febbraio nei plessi Medi e Pappalardo. A intervenire è stato il Capitano Niccolò Cecere, comandante della Compagnia di Castelvetrano.
Durante l’incontro sono stati affrontati temi di stretta attualità: il contrasto alla contraffazione, l’importanza del rilascio dello scontrino fiscale, la sicurezza negli acquisti online. Argomenti che toccano da vicino anche i più giovani, sempre più abituati a muoversi sul web.
Presentati anche i reparti del Corpo e le tecnologie utilizzate nelle attività di controllo del territorio e nelle operazioni di soccorso. Particolarmente coinvolgente la dimostrazione dell’Unità Cinofila, con un pastore tedesco addestrato impegnato in una simulazione di ricerca tra i bagagli.
L’iniziativa, sostenuta dalla dirigente scolastica Maria Rosa Barone, rientra nel percorso educativo dell’istituto volto a rafforzare nei ragazzi la consapevolezza che la legalità non è un principio astratto, ma un valore concreto che tutela la società e l’economia del territorio.
