Marsala: studenti del "Damiani" in Francia. Il "Rosina Salvo" in finale al Green Game

03/03/2026 20:00:00

Un’esperienza formativa in Europa per due studenti marsalesi dell’indirizzo Agrario. Dal 9 gennaio al 7 febbraio 2026 Giuseppe Putaggio e Salvatore Scibilia, della 5ª B Enologia dell’Istituto Damiani, hanno svolto una long mobility di un mese in Bretagna, al Lycée Kerplouz La Salle di Auray.

I due ragazzi, accompagnati dai docenti Scavone B. e Anselmi G.L., hanno preso parte a un percorso teorico-pratico nel settore agrario e vitivinicolo, confrontandosi con metodologie di studio e di lavoro diverse rispetto a quelle italiane.

Durante il soggiorno hanno seguito lezioni in aula e attività in campo, approfondendo tecniche legate alla viticoltura e all’enologia. Un’occasione utile anche per migliorare la conoscenza della lingua straniera e rafforzare l’autonomia personale.

Per Putaggio e Scibilia non si è trattato soltanto di un periodo di studio all’estero, ma di un’esperienza di crescita professionale in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro, in un comparto – quello vitivinicolo – che rappresenta uno dei punti di forza del territorio marsalese.

L’istituto Damiani continua a investire su progetti europei e percorsi innovativi, offrendo agli studenti opportunità concrete per misurarsi con realtà internazionali e ampliare le proprie competenze. In una provincia dove l’agricoltura resta un settore strategico, esperienze come questa guardano al futuro delle nuove generazioni.

Green Game, il Rosina Salvo vola alla finale nazionale di Roma

Trapani sarà rappresentata a Roma dalle classi 2ª H e 2ª M dell’I.I.S.S. Rosina Salvo. Le due classi hanno conquistato il pass per la finale nazionale del Green Game, il progetto educativo dedicato al riciclo e alla sostenibilità ambientale.

L’iniziativa coinvolge scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia e punta a diffondere tra i giovani la cultura del rispetto per l’ambiente attraverso lezioni interattive, quiz e sfide a squadre.

Durante gli incontri formativi, gli studenti trapanesi hanno partecipato con entusiasmo alle attività, distinguendosi per preparazione e spirito di squadra. Un risultato che permetterà all’istituto di rappresentare la provincia di Trapani nella fase conclusiva.

Il Green Game è promosso dai Consorzi nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per l’edizione 2026 sono centinaia le scuole coinvolte in tutta Italia, tra modalità digitale e appuntamenti in presenza.

La finale nazionale si terrà il 31 marzo al Palatiziano di Roma. Un traguardo importante per il Rosina Salvo, da sempre attento ai temi della sostenibilità e alla formazione di cittadini consapevoli.

Legalità economica, la Guardia di Finanza incontra gli studenti

Una mattinata dedicata alla cittadinanza attiva per le classi terze dell’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo, protagoniste di un incontro con la Guardia di Finanza sul tema della legalità economica.

L’iniziativa, promossa dal Comando Generale delle Fiamme Gialle e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è svolta il 24 febbraio nei plessi Medi e Pappalardo. A intervenire è stato il Capitano Niccolò Cecere, comandante della Compagnia di Castelvetrano.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi di stretta attualità: il contrasto alla contraffazione, l’importanza del rilascio dello scontrino fiscale, la sicurezza negli acquisti online. Argomenti che toccano da vicino anche i più giovani, sempre più abituati a muoversi sul web.

Presentati anche i reparti del Corpo e le tecnologie utilizzate nelle attività di controllo del territorio e nelle operazioni di soccorso. Particolarmente coinvolgente la dimostrazione dell’Unità Cinofila, con un pastore tedesco addestrato impegnato in una simulazione di ricerca tra i bagagli.

L’iniziativa, sostenuta dalla dirigente scolastica Maria Rosa Barone, rientra nel percorso educativo dell’istituto volto a rafforzare nei ragazzi la consapevolezza che la legalità non è un principio astratto, ma un valore concreto che tutela la società e l’economia del territorio.



