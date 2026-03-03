“Disegnare nuove mappe di speranza”, ecco com'è andato l'incontro a Marsala

03/03/2026 02:00:00

Si è svolto il 28 febbraio 2026 un incontro dedicato al tema dell’educazione alla luce della Lettera Apostolica di Papa Leone XIV “Disegnare nuove mappe di speranza”. Un momento di confronto che ha coinvolto genitori, educatori, catechisti e insegnanti.

Al centro dell’iniziativa la riflessione sui percorsi educativi in un tempo segnato da fragilità sociali, cambiamenti culturali e nuove sfide per le famiglie e la scuola. La Lettera Apostolica invita a ripensare il ruolo degli adulti come punti di riferimento capaci di orientare i giovani, offrendo strumenti concreti e prospettive di futuro.

Sono intervenuti la dott.ssa Maria Lisma e don Giuseppe Cassaro SdB, che hanno guidato il dibattito partendo dai contenuti del documento pontificio. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e comunità ecclesiale, evidenziando come l’educazione non possa essere delegata ma condivisa.

Ampio spazio è stato riservato al dialogo con i partecipanti, che hanno posto domande e portato esperienze dirette legate alla quotidianità scolastica e parrocchiale.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il cammino di confronto, nella consapevolezza che educare oggi significa costruire, giorno dopo giorno, “nuove mappe di speranza” per le giovani generazioni.



