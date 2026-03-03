Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
03/03/2026 02:00:00

“Disegnare nuove mappe di speranza”, ecco com'è andato l'incontro a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/disegnare-nuove-mappe-di-speranza-ecco-com-e-andato-l-incontro-a-marsala-450.jpg

Si è svolto il 28 febbraio 2026 un incontro dedicato al tema dell’educazione alla luce della Lettera Apostolica di Papa Leone XIV “Disegnare nuove mappe di speranza”. Un momento di confronto che ha coinvolto genitori, educatori, catechisti e insegnanti.

 

Al centro dell’iniziativa la riflessione sui percorsi educativi in un tempo segnato da fragilità sociali, cambiamenti culturali e nuove sfide per le famiglie e la scuola. La Lettera Apostolica invita a ripensare il ruolo degli adulti come punti di riferimento capaci di orientare i giovani, offrendo strumenti concreti e prospettive di futuro.

Sono intervenuti la dott.ssa Maria Lisma e don Giuseppe Cassaro SdB, che hanno guidato il dibattito partendo dai contenuti del documento pontificio. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e comunità ecclesiale, evidenziando come l’educazione non possa essere delegata ma condivisa.

 

Ampio spazio è stato riservato al dialogo con i partecipanti, che hanno posto domande e portato esperienze dirette legate alla quotidianità scolastica e parrocchiale.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il cammino di confronto, nella consapevolezza che educare oggi significa costruire, giorno dopo giorno, “nuove mappe di speranza” per le giovani generazioni.

 









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 25/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026