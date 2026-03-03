Sezioni
Cultura

Spettacoli
03/03/2026 13:18:00

L'Opera dei Pupi torna a Ciavolo: in scena "Le farse di Nofrio e Virticchio"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772540359-0-l-opera-dei-pupi-torna-a-ciavolo-in-scena-le-farse-di-nofrio-e-virticchio.jpg

L’Opera dei Pupi ritorna nelle contrade di Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Scacciaiazzo.
Domenica 8 marzo alle 17.30, nel nuovo Salone San Giovanni Paolo II in contrada Ciavolo n. 34, andrà in scena lo spettacolo “Le farse di Nofrio e Virticchio”, promosso dall’associazione Finestre sul Mondo.

L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia Maria SS. della Cava insieme al gruppo di cittadinanza attiva #ContradeAlCentro.

Lo spettacolo per grandi e bambini

“Le farse di Nofrio e Virticchio” è un nuovo appuntamento dedicato a grandi e piccoli, con protagonisti due personaggi della tradizione popolare.

L’Opera dei Pupi torna così nelle contrade con uno spettacolo pensato per coinvolgere famiglie e bambini, riportando al centro una forma di teatro radicata nella cultura siciliana.

 









