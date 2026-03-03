A Selinunte concluso il corso di formazione su pescaturismo e ittiturismo

03/03/2026 15:30:00

A Castelvetrano, nella borgata marinara di Selinunte, si è concluso il corso di formazione su pescaturismo e ittiturismo promosso dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. Consegnati gli attestati ai 15 partecipanti che hanno seguito il percorso dedicato alla diversificazione delle attività legate alla pesca artigianale.

Il corso, finanziato nell’ambito del Feampa, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, è stato gestito dal Cesmed, Centro Studi del Mediterraneo. L’obiettivo è stato quello di offrire nuove competenze ai pescatori selinuntini, ampliando le opportunità di reddito senza abbandonare l’attività principale.

Tra i destinatari anche familiari dei pescatori: mogli e compagne coinvolte come possibili collaboratrici dell’impresa ittica. Un passaggio che punta a rafforzare l’organizzazione delle piccole realtà locali, con competenze gestionali e turistiche a supporto della tradizionale figura del pescatore.

Il programma ha affrontato temi legati alla valorizzazione sostenibile del mare, alla promozione della cultura marinara e alla creazione di servizi per i visitatori. Tra le prospettive, la costruzione di veri e propri percorsi di accoglienza: pranzi nelle case dei pescatori, degustazioni di prodotti del mare, uscite in barca per far conoscere da vicino il lavoro quotidiano della marineria.

«L’obiettivo finale del corso – spiega Silvana Di Girolamo, responsabile del Cesmed – è valorizzare il mare attraverso la formazione, puntando sulla riconversione delle tradizionali forme di imprenditoria nel mondo della pesca. Pescaturismo e ittiturismo offrono prospettive interessanti».

Alla consegna degli attestati era presente anche il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini. «La nostra marineria, pur non essendo di grandi dimensioni, rappresenta una fonte di reddito importante e può diventare un’esperienza da vivere per i turisti, grazie alla formazione professionale».

Per il direttore del Galp, Giovanni Borsellino, la scelta di investire su Selinunte è legata alla tradizione locale: «Castelvetrano Selinunte dispone di una storica flotta di pesca artigianale che ha già sperimentato il pescaturismo. Con questo corso vogliamo perfezionare le competenze e sviluppare ulteriormente queste attività».

Quello appena concluso è uno dei percorsi finanziati lungo la fascia costiera tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle. Altri corsi, come quelli per motorista abilitato e capobarca per il traffico locale e la pesca costiera, si sono svolti tra Sciacca e Porto Empedocle, con l’obiettivo di rafforzare competenze e sicurezza in un settore che, anche nel Trapanese, cerca nuove strade per restare competitivo.



