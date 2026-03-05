Trapani, tra campo e tribunali: stasera il Cerignola, ma incombe il 9 marzo

05/03/2026 14:30:00

Il Trapani prova a reagire sul campo, ma la vera partita si gioca altrove. Stasera i granata affrontano il Cerignola in una gara delicata di campionato, mentre sopra la testa del club continua a pendere la spada della giustizia sportiva.

Il momento è complicato: cinque sconfitte nelle ultime sei partite hanno rallentato bruscamente la corsa della squadra di Salvatore Aronica dopo il successo contro la Cavese. La parola d’ordine, come titola anche la Gazzetta dello Sport, è una sola: reagire.

Un match da non sbagliare

La sfida contro il Cerignola arriva in un contesto sportivo già difficile. I pugliesi sono una squadra organizzata e in piena corsa per i playoff, mentre il Trapani arriva da settimane turbolente dentro e fuori dal campo.

Aronica prova a tenere compatto il gruppo, nonostante una rosa ridimensionata dopo il mercato di gennaio e un clima societario tutt’altro che sereno. I granata cercano punti pesanti per restare agganciati alla classifica, ma la sensazione è che il risultato sportivo passi quasi in secondo piano rispetto a quello che sta accadendo fuori dal rettangolo verde.

Nuovi guai in arrivo

Secondo quanto anticipato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, sarebbero infatti in arrivo nuovi deferimenti per Trapani e Siracusa per il mancato pagamento di Inps e Irpef alla scadenza di febbraio.

Per il Trapani ci sarebbe anche un’ulteriore contestazione: il pagamento degli stipendi effettuato da conti diversi da quelli intestati alla società. Una modalità già finita sotto la lente della giustizia sportiva nelle vicende precedenti.

La vera data: 9 marzo

Ma il nodo più pesante resta quello di lunedì 9 marzo. In quella data il Tribunale Federale Nazionale dovrà pronunciarsi sul procedimento relativo alle scadenze non rispettate dei mesi precedenti.

È il passaggio che potrebbe cambiare tutto. Sul tavolo c’è infatti anche l’ipotesi più estrema: l’esclusione del Trapani dal campionato.

Nel frattempo, la squadra scende in campo e prova a fare il suo mestiere. Vincere, possibilmente. Ma mai come in questo momento la stagione del Trapani sembra giocarsi più nelle aule dei tribunali che sul prato dello stadio.



