Marsala, Giulia Adamo presenta il programma

05/03/2026 20:19:00

Si terrà domenica 8 marzo alle ore 10:30 la presentazione alla stampa del programma elettorale di Giulia Adamo, candidata sindaco di Marsala alle prossime elezioni amministrative.

L’appuntamento è fissato al Bar Ristorante “Da Saro”, sulla Strada Provinciale 21 n.199, dove la candidata incontrerà giornalisti e operatori dell’informazione per illustrare le linee guida del progetto politico con cui si propone di guidare la città.

Nella lettera di invito inviata alle redazioni, Adamo parla di un “incontro autentico e aperto” in cui presentare un programma nato dall’ascolto dei cittadini: commercianti, pescatori, studenti e famiglie. L’obiettivo dichiarato è quello di proporre obiettivi concreti e realizzabili, con particolare attenzione allo sviluppo economico sostenibile, alla rigenerazione urbana, alla tutela ambientale, alla sicurezza e alla valorizzazione della cultura.

Secondo la candidata, il documento programmatico vuole essere un percorso condiviso, aperto al confronto e al contributo della città. Proprio per questo la presentazione sarà rivolta innanzitutto alla stampa, chiamata – nelle parole della stessa Adamo – a conoscere, interrogare e raccontare il progetto alla comunità marsalese.

Intanto, nelle scorse ore, si è svolto anche un primo incontro politico con alcune forze che sostengono la candidatura. Al tavolo con Adamo c’erano l’onorevole Stefano Pellegrino, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il consigliere comunale ed ex assessore Ivan Gerardi.

Durante l’incontro si è discusso di un progetto politico radicato nel territorio e di una visione di città definita “moderna, inclusiva e dinamica”. Il confronto segna l’avvio del percorso che porterà alla presentazione del programma elettorale, definito dalla candidata “un documento aperto al contributo di tutti”.

La presentazione di domenica sarà dunque uno dei primi momenti pubblici della campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, quando i marsalesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.



