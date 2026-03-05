Regione Siciliana: ecco i nomi dei 63 funzionari vincitori del concorso

05/03/2026 10:13:00

Sono state pubblicate le graduatorie dei due concorsi banditi dal Dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana per l’assunzione di 63 funzionari. Si tratta di 47 funzionari economico-finanziari (codice ECOFI) e 16 funzionari di controllo di gestione (codice COGE), destinati a rafforzare gli uffici e i dipartimenti regionali con sede a Palermo.

Gli elenchi dei vincitori sono disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica e sul portale unico del reclutamento InPA. I candidati potranno sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato non appena sarà approvato il bilancio consolidato della Regione.

«La Regione continua a perseguire l'obiettivo di rinnovare il proprio personale e potenziare gli organici – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani –. I nuovi vincitori di concorso potranno presto cominciare a lavorare negli uffici, contribuendo a migliorare la macchina amministrativa».

I 47 funzionari economico-finanziari (ECOFI)

Giacomo Geraci, Norman Saggio, Enrico Rizzo, Vincenzo Amato, Erika Tevere, Davide Jore Di Prima, Claudia Puccio Scuderi, Salvatore Alma, Emilia Giuffrida, Felice Marco Fortunato, Fabrizio Vitanza, Salvatore Maria Antonio Scuderi, Martina Maria Carta, Fabrina Giovanna Maria Domenica Vella, Mariarosaria Bertuccelli, Gabriele Munafò, Giuseppe Valentino Rizzo, Virginia Seminara, Clelia Burgio, Marina Capobianco, Michele Carbone, Silvia Timoneri, Vito Manzella, Roberto Valdes, Maria Rita Calamia, Serena Zingarelli, Giovanni Graceffa, Gabriele Modica, Maria De Luca, Davide Di Maria, Francesco Azzarito, Diara Marina Diallo, Patrizia De Luca, Filippo Rinella, Serena Provenzano, Angelo Crapanzano, Elena Nikulina, Rosalia Visconti, Noemi Antonucci, Martina Faldetta, Chiara Siragusa, Chiara Saladino, Giuseppe Trinceri, Daniele Fontana, Federica Caruso, Francesco Neri, Maria Grazia Restifo.

I 16 funzionari di controllo di gestione (COGE)

Pierluigi Barone, Chiara Cognata, Grazia Ignaccolo, Giuseppe Maniscalco, Carmelo Campanella, Rosalia Ginex, Francesco Abbate, Tonino Zingale, Elisa Federico, Alessandro Galante, Alessandra Giammanco, Giacomo Geraci, Agnese Carrara, Fabrizio Bartolo Roma, Sabrina Di Giacomo Pepe, Michael Pio Crispo.

La procedura concorsuale è stata definita in meno di quattro mesi dalla prova selettiva. Intanto la Regione si prepara alle prossime selezioni: sono 322 i posti messi a bando a dicembre per nuovi funzionari tecnici, ispettori del lavoro, archeologi e personale destinato ai Centri per l’impiego della Sicilia.



