Lettere & Opinioni
05/03/2026 21:00:00

"Al futuro sindaco di Marsala: lo sport salva vite"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/1772740624-0-al-futuro-sindaco-di-marsala-lo-sport-salva-vite.jpg

A chi guiderà Marsala domani, voglio ricordare una verità semplice: lo sport salva vite.
Non è un dettaglio amministrativo. È un rifugio, una strada, una seconda possibilità.

Ogni giorno, nelle palestre, nei campi, nelle associazioni, ci sono ragazzi che lottano contro paure, solitudini, fragilità che nessuno vede.
E lì, in quegli spazi spesso dimenticati, trovano qualcosa che li tiene in piedi:

un istruttore che li ascolta quando nessuno lo fa;
un gruppo che li accoglie quando si sentono fuori posto;
una disciplina che li educa quando la vita li mette alla prova;
un sogno che li protegge quando tutto sembra difficile.

Chi sarà sindaco dovrà capire che ogni struttura lasciata cadere è un sogno che si spezza.
Ogni spazio chiuso è un ragazzo che resta solo.
Ogni promessa mancata è un’occasione perduta per tutta la città.

Marsala ha un cuore grande, ma ha bisogno di mani che lo proteggano.
Lo sport è uno dei pochi luoghi dove le differenze spariscono, dove tutti possono diventare migliori, dove si impara a cadere e a rialzarsi.

Per questo chiedo una cosa chiara: non ignorate ciò che tiene unita questa comunità.
Non lasciate che lo sport diventi l’ennesima voce sacrificata.
Perché dietro ogni allenamento c’è una vita che prova a crescere.

Il prossimo sindaco sarà giudicato non dalle parole, ma da quanto saprà proteggere i nostri giovani.
Lo sport è la loro casa.
E una città che non difende la sua casa, perde se stessa.

Emmanuele Cassata









