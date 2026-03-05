"Al futuro sindaco di Marsala: lo sport salva vite"

05/03/2026 21:00:00

A chi guiderà Marsala domani, voglio ricordare una verità semplice: lo sport salva vite.

Non è un dettaglio amministrativo. È un rifugio, una strada, una seconda possibilità.



Ogni giorno, nelle palestre, nei campi, nelle associazioni, ci sono ragazzi che lottano contro paure, solitudini, fragilità che nessuno vede.

E lì, in quegli spazi spesso dimenticati, trovano qualcosa che li tiene in piedi:



un istruttore che li ascolta quando nessuno lo fa;

un gruppo che li accoglie quando si sentono fuori posto;

una disciplina che li educa quando la vita li mette alla prova;

un sogno che li protegge quando tutto sembra difficile.



Chi sarà sindaco dovrà capire che ogni struttura lasciata cadere è un sogno che si spezza.

Ogni spazio chiuso è un ragazzo che resta solo.

Ogni promessa mancata è un’occasione perduta per tutta la città.



Marsala ha un cuore grande, ma ha bisogno di mani che lo proteggano.

Lo sport è uno dei pochi luoghi dove le differenze spariscono, dove tutti possono diventare migliori, dove si impara a cadere e a rialzarsi.



Per questo chiedo una cosa chiara: non ignorate ciò che tiene unita questa comunità.

Non lasciate che lo sport diventi l’ennesima voce sacrificata.

Perché dietro ogni allenamento c’è una vita che prova a crescere.



Il prossimo sindaco sarà giudicato non dalle parole, ma da quanto saprà proteggere i nostri giovani.

Lo sport è la loro casa.

E una città che non difende la sua casa, perde se stessa.



Emmanuele Cassata



