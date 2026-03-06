Sezioni
Cronaca
06/03/2026 07:30:00

6 Marzo: Meloni e la guerra, aumentano benzina e bollette, No avanti al referendum

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-03-2026/6-marzo-meloni-e-la-guerra-aumentano-benzina-e-bollette-no-avanti-al-referendum-450.jpg

E' il 6 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• «Non siamo in guerra»: così Meloni in Parlamento, dove Crosetto ha detto che l’azione statunitense che ha dato inizio alla guerra è fuori dal diritto internazionale, ma che ora la minaccia riguarda tutto l’Europa
• Teheran sostiene di aver affondato una petroliera americana. Droni armati hanno colpito un aeroporto in Azerbaigian, ma secondo gli iraniani è una provocazione israeliana. Intanto Idf e forze Usa continuano a colpire il territorio iraniano e libanese, in particolare le basi militari
• In una bozza della maggioranza si legge che l’Italia è disponibile a far utilizzare le sue basi militari come appoggio logistico
• Il premier inglese Starmer, pur non condividendo l’azione militare statunitense, ha detto che Teheran ha violato i diritti di dieci Paesi neutrali
• A Trump non è affatto piaciuta la designazione del secondogenito di Khamenei a Guida Suprema. Il presidente Usa dice esplicitamente di voler essere coinvolto nella scelta del nuovo capo della Repubblica islamica, come è accaduto in Venezuela
• Le ripercussioni economiche della guerra si fanno sentire: petrolio e gas sono sempre più cari e con essi le bollette e il carburante. È partito l’allarme-speculazioni e, per evitarle Palazzo Chigi ha convocato una riunione urgente sul tema dei prezzi. Anche le borse europee risentono delle tensioni geopolitiche e sono tutte in rosso
• La Casa Bianca ha licenziato Kristi Noem, l’ultraconservatrice segretaria all’immigrazione, incaricata dei programmi di trasferimento dei clandestini
• Trump deve vedersela con 24 stati dell’Unione che hanno fatto ricorso contro i dazi perché violerebbero la legge
• Trump ha sollecitato Zelens’kyj a trovare un accordo con Putin, che sarebbe pronto a firmarlo


• Un sondaggio di Ipsos sul referendum indica la prevalenza dei No se l’affluenza alle urne sarà particolarmente bassa
• È stato arrestato a Pordenone l’assassino dell’impreditore Mario Ruoso, 87 anni. Era un suo uomo di fiducia da decenni: pare abbiano litigato per motivi economici
• A Forlì si allarga l’inchiesta sugli anziani morti in ambulanza: le vittime potrebbero essere più di cinque
• A Firenze la Corte d’Appello ha negato l’estradizione in Grecia di un condannato di 26 anni, pakistano, perché le condizioni delle carceri in quel Paese sarebbero disumane
• Dopo le accuse di violenza rivoltegli in tv da Le Iene, Rocco Siffredi è passato al contrattacco querelando 21 persone
• Dopo la mancata conferma del ceo Luigi Lovaglio, i titoli di Mps e Mediobanca hanno subito una battuta d’arresto in Borsa
• Disagi e ritardi si sono verificati sulle linee dell’alta velocità tra Bologna e Milano e tra il capoluogo lombardo e Venezia
• L’Aston Martin di Fernando Alonso vibra troppo, perciò è stata ritirata dal Gp d’Australia: l’inconveniente può nuocere alle mani del pilota
• Troppo poche le statue dedicate a figure femminili: le magliaie danesi hanno deciso di protestare vestendole con maglioni fatti ai ferri
• Si sono tenute le elezioni in Nepal: il favorito è il sindaco di Katmandu, che in passato faceva il rapper
• Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di uno spacciatore, è stato filmato mentre estorceva droga a un commerciante
• Alle Paralimpiadi, che si aprono oggi senza sfilata dei portabandiera, sono state rubate due stone per il curling che pesano 20 chili l’una e valgono sugli 800 euro
• Sal Da Vinci è tornato a Napoli da trionfatore. Il vincitore di Sanremo è stato accolto da una folla di parenti e amici entusiasti
• Sono morti il costumista Vincenzo Canzanella (89 anni), lo scrittore portoghese António Lobo Antunes (83), il delfino Luna dell’acquario di Genova (31)

Titoli
Corriere della Sera: Guerra, si muove l’Europa
la Repubblica: Il contrattacco dell’Iran
La Stampa: Incubo Iran, 5mila missili
Il Sole 24 Ore: Carburanti, faro sulla speculazione
Avvenire: Forza per la pace
Il Messaggero: Lo scudo europeo per Cipro
Il Giornale: Bollette e benzina / Caccia a chi specula
Leggo: «Non entreremo in guerra»
Qn: Meloni frena sulle basi Usa / «Non entriamo in guerra»
Il Fatto: Armiamoli / e scappiamo
Libero: La sinistra si auto-affonda
La Verità: I giudici premiano persino / il clandestino stupratore
Il Mattino: Guerra in Iran, carburanti alle stelle
il Quotidiano del Sud: Meloni: non siamo in guerra
il manifesto: La striscia / di Beirut
Domani: Israele attacca, è fuga da Beirut / Meloni senza linea sulla guerra









