Campobello 2026, Daniele Mangiaracina: "No a tensioni, priorità ai cittadini"

06/03/2026 00:00:00

In vista delle prossime elezioni comunali, il movimento Rinascita Campobellese interviene sul dibattito in corso con il candidato sindaco Daniele Mangiaracina sul terzo mandato e sulle recenti polemiche istituzionali.

In una nota ufficiale, Daniele Mangiaracina, candidato sindaco, sottolinea la necessità di affrontare il tema «con responsabilità e serenità amministrativa». «Il rispetto delle istituzioni – si legge – è un principio non negoziabile. La Corte costituzionale, l’Assemblea Regionale Siciliana e l’autonomia statutaria rappresentano pilastri del nostro ordinamento».

«Questi argomenti delicati devono essere trattati con equilibrio, evitando tensioni che possano generare incertezza a ridosso della competizione elettorale». Mangiaracina invita a concentrare il dibattito su programmi concreti e proposte per lo sviluppo del territorio, piuttosto che su conflitti giuridici o politici.

«Campobello ha bisogno di stabilità, chiarezza e visione per il futuro – conclude –. Le ambizioni personali non possono prevalere sull’interesse generale. Rinascita Campobellese continuerà a lavorare con senso delle istituzioni e spirito costruttivo, offrendo ai cittadini una proposta solida e responsabile».



