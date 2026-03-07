Scuola, ecco le scelte degli studenti siciliani. Uno su due al liceo. Più tempo pieno
Sono 41.017 gli studenti siciliani iscritti al primo anno delle scuole superiori statali per l’anno scolastico 2026/2027. E anche quest’anno la tendenza è chiara: oltre uno su due sceglie il liceo.
Secondo i dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, il 61,88% degli iscritti alle superiori ha optato per un Liceo, in lieve crescita rispetto all’anno precedente (61,60%).
Gli Istituti Tecnici raccolgono il 26,82% delle preferenze (in leggero calo), mentre gli Istituti Professionali si attestano all’11,30%, con una piccola crescita rispetto al 2025/2026.
Superiori: domina il Liceo Scientifico
Nel dettaglio, su 25.380 iscritti ai Licei, il percorso più scelto è lo Scientifico (con le sue diverse opzioni), che rappresenta il 26,08% del totale delle iscrizioni alle superiori.
Tra gli indirizzi liceali, il 23,7% degli studenti ha scelto lo Scientifico “tradizionale”, il 14,4% lo Scientifico opzione Scienze applicate e il 4,1% lo Scientifico a indirizzo sportivo.
Seguono:
-Scienze Umane (16,1% tra i licei)
-Classico (13,1%)
Linguistico (12,7%)
Artistico (6%)
Le iscrizioni al nuovo Liceo Made in Italy restano marginali, pari allo 0,10%.
Tecnici: Amministrazione e Informatica in testa
Negli Istituti Tecnici, scelti da 11.002 studenti, l’indirizzo più gettonato è Amministrazione, Finanza e Marketing, con il 20,7% delle iscrizioni.
Subito dopo Informatica e Telecomunicazioni (18,3%) ed Elettronica ed Elettrotecnica (10,6%).
Da segnalare che il 5,23% degli studenti dei Tecnici ha scelto un percorso quadriennale.
Professionali: quasi la metà sceglie l’Alberghiero
Tra i 4.635 iscritti agli Istituti Professionali, domina l’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che raccoglie il 45,9% delle preferenze.
Al secondo posto Manutenzione e Assistenza Tecnica, con il 17,1%.
Un dato che conferma quanto il settore turistico-ricettivo continui a rappresentare uno sbocco formativo strategico per l’Isola.
Elementari: cresce il tempo pieno
Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, al primo anno della scuola primaria si contano 37.075 iscritti.
Il tempo pieno (40 ore settimanali) è stato richiesto dal 22,2% delle famiglie, in crescita. Tuttavia, la scelta prevalente resta quella delle 27 ore settimanali, indicata dal 59% delle famiglie.
Medie: stravince il tempo ordinario
Alla scuola secondaria di primo grado (medie) gli iscritti sono 41.948.
Qui il tempo ordinario a 30 ore settimanali domina con il 91,3% delle richieste, mentre il tempo prolungato fino a 40 ore è stato scelto solo dall’1,4% delle famiglie.
In sintesi, la fotografia delle iscrizioni per il 2026/2027 conferma la forte attrazione dei Licei in Sicilia, la tenuta dei Tecnici, la centralità dell’Alberghiero nei Professionali e un graduale interesse crescente per il tempo pieno alla primaria. Una mappa delle scelte che racconta aspirazioni, opportunità e tendenze del sistema scolastico regionale.
