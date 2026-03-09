Sport: Calcio, Trapani in caduta libera - Volley, Marsala conquista un punto ad Altamura

09/03/2026 06:00:00

Volley A2: una maratona di gioco che ha onorato al meglio l’inizio del girone di ritorno della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Al PalaBaldassarra di Altamura, la Sigel Seap Marsala Volley si arrende solo al tie-break alla capolista Panbiscò Leonessa Altamura, uscendo dal campo con un 3-2 che profuma di consapevolezza per aver giocato un ottimo match e di sostanza per aver conquistato un punto che muove la classifica. Il destino ha voluto che il risultato del match d’esordio venisse restituito a parti invertite, se all’andata furono le lilibetane a trionfare al quinto set, stavolta sono state le pugliesi a spuntarla sul filo di lana. Ma per le ragazze di Coach Lino Giangrossi, questo punto conquistato in trasferta rappresenta un mattone pesantissimo per la costruzione della salvezza definitiva. Di seguito gli highlights del match:

Futsal A2: grande vittoria in trasferta per il Marsala Futsal 2012, che supera l’Eur Calcio a 5 nella 17ª giornata del Campionato di Serie A2 – Girone D per 4 a 7 e conquista la matematica qualificazione ai playoff. Ma non è ancora finita. Con la vittoria del Messina contro la Gear, il Marsala è solo in seconda posizione in classifica a -2 dai peloritani e con un’altra gara al termine della regular season che gli azzurri giocheranno in casa con il Regalbuto. Una vittoria importante e meritata che conferma la forza del gruppo guidato da coach Tutilo. Ma tutto può ancora succedere. Il Futsal Mazara cade in Campania 7 a 4 contro la Junior Domitia. Trasferta campana amara per il Futsal Mazara che paga le fatiche infrasettimanali di Coppa Italia ed una lista indisponibili sempre più affollata e a Castel Volturno viene sconfitto da una Junior Domitia in astinenza di vittorie da quattro mesi.

Basket A2 Femminile: la Sicily By Car Golfo Basket Alcamo vince il confronto interno contro il Basket Vicenza 78 a 60. Una prova senza appello per le avversarie delle ragazze di Coach Ferrara che rende l'idea sulla qualità di gioco raggiunto dalle alcamesi che in quest'ultima fase di campionato difficilmente hanno lasciato punti sui parquet dove hanno giocato. Anche i 20 punti in classifica sono il segnale che è ormai dimenticato l'inizio di stagione quando qualsiasi giocata non riusciva ed i punti in classifica latitavano. Di seguito l'intera partita:

Calcio serie C: Trapani senza pace. I granata perdono 4-1 in casa con il Crotone confermando tutte le difficoltà in questa parte di stagione, rimediando la settima sconfitta nelle ultime otto gare di campionato. Dalla chiusura del mercato invernale, i granata hanno letteralmente cambiato volto e di quella squadra che giocava e vinceva, adesso, non è rimasto più nulla, con una difesa spesso imbarazzante e un attacco sterile. La partita con il Crotone è stata particolare, perché con la curva chiusa su disposizione della società, i tifosi si sono ritrovati davanti all'ingresso, con continui cori indirizzati contro il presidente Antonini. Per il resto, atmosfera surreale, con poco incitamento ed a poco è valso l'iniziale vantaggio siglato da Benedetti dopo undici minuti, abile a deviare una conclusione di Celeghin. Il Trapani, così, rimedia un'altra sconfitta e rimane al terzultimo posto in classifica, mentre dietro le rivali si avvicinano e, soprattutto, in attesa del verdetto del tribunale federale nazionale di domani, quando i giudici prenderanno una decisione sul deferimento che i granata hanno subìto per via del mancato rispetto delle scadenze federali del 16 dicembre.

Basket serie C: sconfitta casalinga per l’Automondo Virtus Trapani, che cede alla capolista Alfa Catania per 73-92. Una partita dai due volti per i gialloblù. I trapanesi avevano avuto un approccio energico, ritmo alto e nel primo tempo avevano condotto con personalità. Al rientro dagli spogliatoi, però, gli etnei cambiano marcia e firmano in avvio di terzo quarto il break che indirizza definitivamente la gara. Nel finale l’infortunio di Gentile contribuisce ad ampliare il divario, mentre la maggiore fisicità e la superiore qualità tecnica dell’Alfa Catania fanno il resto, consolidando un successo meritato per la capolista.

Calcio Eccellenza: questi i risultati delle squadre della Provincia di Trapani nella sestultima partita del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Nell'anticipo di sabato il Castellammare Calcio coglie un buon pareggio a Partanna Mondello contro la Parmonval. Un 1 ad 1, che grazie alla rete di bomber Bah, allontana i biancoazzurri di un altro punto dalla zona play out. Vittoria tennistica per l'Accademia Trapani che batte 6 ad 1 il malcapitato Cus Palermo grazie alle doppiette di Ficarrotta e di Grabovskji e la rete di Iddrissou. I Lilibetani si aggiudicano il derby trapanese tra il Città di San Vito Lo Capo ed il Marsala 1912. Uno 0 ad 1, grazie alla rete di Loreto Lo Bosco alla fine del primo tempo, che posiziona gli azzurri solitari al secondo posto in classifica in attesa di quella tanta carne al fuoco che riguarda le imminenti risultanze della giustizia sportiva che potrebbe far cambiare in modo sostanziale la classifica. Perde nuovamente la Folgore di Castelvetrano che deve inchinarsi allo 0 a 4 imposto loro dal San Giorgio Piana. I rossoneri mantengono la penultima posizione in classifica con la speranza di giocare al meglio gli imminenti Play Out. Di seguito gli highlights del match a cura di Marsala Channel:



