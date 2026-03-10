Sanità siciliana, Iacolino si dimette

10/03/2026 21:16:00

Si dimette Salvatore Iacolino dalla carica di direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina. La decisione arriva poche ore dopo la riunione della giunta regionale convocata dal presidente Renato Schifani che aveva disposto la sua sospensione immediata dalle funzioni.

A confermare le dimissioni è l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

«Do conferma delle dimissioni presentate dal direttore generale dell’Azienda universitaria Policlinico di Messina e quindi prendiamo atto della conseguente interruzione definitiva dell’incarico», ha dichiarato l’assessore.

La sospensione decisa dalla giunta

Nel pomeriggio la giunta regionale aveva infatti deciso di sospendere con immediatezza Iacolino, alla luce delle notizie sull’indagine della Procura di Palermo che lo vede tra gli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata.

La sospensione era stata motivata dall’urgenza della situazione e accompagnata dall’annuncio dell’avvio del procedimento di revoca della recente nomina alla guida del Policlinico messinese.

La decisione di dimettersi

Le dimissioni di Iacolino arrivano dunque prima che si completasse formalmente l’iter di revoca.

Con la rinuncia all’incarico si chiude di fatto la sua esperienza alla guida del Policlinico di Messina, durata solo poche settimane e già travolta dalle conseguenze dell’inchiesta giudiziaria aperta dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo sui presunti rapporti tra imprenditoria, pubblica amministrazione e la cosca di Favara guidata dal boss Carmelo Vetro.

La vicenda ha avuto un’immediata ricaduta politica e amministrativa sulla sanità siciliana, con la Regione che ha scelto di intervenire rapidamente prima con la sospensione e ora prendendo atto della definitiva interruzione dell’incarico.



