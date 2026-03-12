Mazara, al via ai lavori nel Giardino del Carmine

12/03/2026 17:35:00

Sono iniziati a Mazara del Vallo i lavori di sistemazione e riqualificazione del Giardino del Carmine, l’area compresa tra l’ex chiesa di Sant’Egidio – sede del Museo del Satiro – e il Palazzo dei Carmelitani, che ospita gli uffici comunali e l’aula consiliare. L’intervento consentirà di restituire alla città uno spazio oggi non fruibile e in stato di degrado, trasformandolo in un piccolo parco urbano con un’area espositiva all’aperto.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo sul posto alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Vito Torrente e dei tecnici comunali: l’ingegnere Marcello Vincenzo Bua, responsabile del procedimento, e l’architetto Tatiana Perzia, coprogettista insieme al geometra Salvatore Ferrara. Presente anche l’impresa SAIM Energy srl di Favara, che si è aggiudicata l’appalto.

L’azienda ha ottenuto l’affidamento dei lavori con un ribasso del 28,49% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale complessivo di circa 163 mila euro, comprensivo di circa 6 mila euro di oneri per la sicurezza.

L’intervento è finanziato con un contributo della Regione Siciliana di circa 260 mila euro e prevede una durata dei lavori di circa sei mesi.

Il progetto si sviluppa su due principali linee di intervento: la realizzazione di un giardino urbano e di una passeggiata pedonale. L’area sarà sistemata con la piantumazione di specie autoctone, palme e aiuole, oltre all’installazione di panchine e arredi urbani.

Uno degli elementi caratterizzanti sarà la creazione di uno spazio espositivo all’aperto destinato ad accogliere reperti archeologici, valorizzando il contesto storico del centro cittadino e la vicinanza con il Museo del Satiro.

A lavori ultimati il Giardino del Carmine sarà accessibile da due ingressi: da piazza Plebiscito e dal cortile di via San Giovanni, creando così un nuovo collegamento pedonale nel cuore del centro storico di Mazara del Vallo.

Mazara, plauso dell'amministrazione per il riconoscimento internazionale alla direttrice della Riserva Preola e Gorghi Tondi

Un riconoscimento internazionale per la direttrice dell’Oasi WWF e Riserva Naturale Lago Preola e Gorghi Tondi di Mazara del Vallo. Stefania D’Angelo è stata inserita tra le dodici donne premiate a livello mondiale dal Segretariato della Convenzione di Ramsar per il loro contributo nella tutela delle zone umide.

Il premio è arrivato nei giorni scorsi e rappresenta un importante attestato per il lavoro svolto nella riserva mazarese, una delle aree naturalistiche più rilevanti della provincia di Trapani.

A esprimere soddisfazione è stato il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. «Esprimiamo il plauso ed il compiacimento della città alla dottoressa Stefania D’Angelo – ha dichiarato –. Questo riconoscimento proietta ancora di più la Riserva Lago Preola e Gorghi Tondi in una dimensione internazionale e premia il lavoro svolto dalla direttrice con cui l’amministrazione comunale collabora da anni in maniera sinergica». Stefania D’Angelo dirige la riserva dal 2004. Nel corso della cerimonia di premiazione ha ricordato il lavoro portato avanti negli anni all’interno dell’area protetta, caratterizzata dalla presenza di laghi naturali di origine carsica, un habitat piuttosto raro in Sicilia.

«Un lavoro mirato soprattutto a salvaguardare l’ecosistema dalla penetrazione del mare negli ambienti di acqua dolce – ha spiegato la direttrice –. Oggi possiamo dire che l’ambiente originario è stato difeso e ripristinato, mantenendo al tempo stesso la vocazione agricola dell’area».

La Riserva Lago Preola e Gorghi Tondi rappresenta uno dei principali sistemi di zone umide della Sicilia occidentale ed è riconosciuta a livello internazionale proprio nell’ambito della Convenzione di Ramsar, trattato globale dedicato alla tutela degli ecosistemi acquatici. Il riconoscimento alla direttrice contribuisce quindi a rafforzare il ruolo dell’area protetta nel panorama della conservazione ambientale.

