Trofeo del Mediterraneo di odontotecnica: quarto Timothy Lochiano dell'Istituto Damiani
Un quarto posto che premia impegno e preparazione. Timothy Lochiano, studente dell’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, si è classificato ai piedi del podio alla seconda edizione del Trofeo del Mediterraneo 2.0, competizione dedicata alla modellazione odontotecnica che ha coinvolto dodici istituti scolastici provenienti da tutta la Sicilia.
La gara si è svolta mercoledì 11 marzo all’Istituto superiore “Sciascia–Bufalino” di Trapani. A rappresentare la scuola marsalese è stato Lochiano, alunno della classe 4ª BS dell’indirizzo professionale per i Servizi commerciali, articolazione Odontotecnico.
Lo studente, accompagnato dal professore Sascha Caldarella, si è distinto per le competenze tecniche dimostrate durante la prova, conquistando un risultato di rilievo in una competizione che ha visto confrontarsi giovani odontotecnici provenienti da tutta l’isola.
Il piazzamento ottenuto rappresenta motivo di soddisfazione per l’istituto marsalese e valorizza il percorso formativo dell’indirizzo odontotecnico, frutto del lavoro svolto dagli studenti insieme ai docenti che li accompagnano nella formazione tecnica e professionale.
Allo studente Timothy Lochiano sono arrivati i complimenti della scuola per il risultato ottenuto. Un ringraziamento è stato rivolto anche al dirigente scolastico dell’istituto ospitante, Andrea Badalamenti, per l’organizzazione dell’evento, e al dirigente dell’“Abele Damiani”, Domenico Pocorobba, che ha sostenuto la partecipazione dello studente alla competizione regionale.
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