Al via il concorso “Cultura della legalità e informazione plurale" rivolto agli studenti

14/03/2026 14:00:00

Parte in provincia di Trapani il concorso “Cultura della legalità e informazione plurale – Edizione 2026”, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.

Il progetto è promosso dalla Prefettura di Trapani, dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dall’Associazione siciliana della stampa – sezione di Trapani e dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Trapani. L’iniziativa è stata annunciata dal prefetto Daniela Lupo durante una riunione del tavolo di coordinamento organizzato in vista delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne in Italia.

L’obiettivo del concorso è coinvolgere gli studenti in una riflessione sui temi della legalità, della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione, valori fondamentali del sistema democratico. L’iniziativa intende anche sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla disinformazione, alle fake news e all’iperinformazione, con particolare attenzione al ruolo dei social media e dell’intelligenza artificiale nella formazione dell’opinione pubblica.

Il regolamento, predisposto da Assostampa Trapani, prevede che ogni istituto partecipante presenti un solo elaborato, scegliendo tra tre diverse modalità:

un articolo giornalistico di massimo 3.500 caratteri;

di massimo 3.500 caratteri; un reportage o cortometraggio multimediale della durata massima di 5 minuti;

della durata massima di 5 minuti; un podcast della durata massima di 3 minuti.

Le scuole dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse entro il 21 marzo. A ciascun istituto partecipante sarà affiancato un giornalista tutor indicato da Assostampa, che accompagnerà gli studenti nella realizzazione del lavoro. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 aprile.

I lavori saranno valutati da una commissione presieduta dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia o da un suo delegato, composta anche da un rappresentante della Prefettura di Trapani, uno dell’Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Trapani e dal segretario provinciale dell’Associazione Siciliana della Stampa.

I vincitori saranno proclamati durante le iniziative celebrative dedicate agli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne, momento simbolico che lega il concorso ai valori fondanti della democrazia repubblicana.



