Elicotteri della US Navy nelle Madonie: interrogativi sull’esercitazione

15/03/2026 15:03:00

Elicotteri della US Navy partiti dalla base di Sigonella hanno sorvolato le Madonie arrivando ad atterrare a Piano Catarineci, in zona A del Parco, l’area più protetta della riserva naturale. Lo segnala la pagina Instagram di Piano Battaglia.

Secondo quanto emerso si sarebbe trattato di un’esercitazione militare, ma l’episodio ha sollevato diversi interrogativi, soprattutto perché l’atterraggio è avvenuto in un’area sottoposta a rigidi vincoli ambientali. «Ci si chiede se sia una cosa normale…», è il commento di chi ha assistito alla scena.

Il sorvolo arriva inoltre in un momento di forte tensione internazionale, con gli Stati Uniti impegnati nel conflitto con l’Iran. In questo contesto la Sicilia, e in particolare la base di Sigonella, continua ad avere un ruolo strategico nel Mediterraneo.

Resta da chiarire se l’esercitazione fosse autorizzata e con quali modalità sia stata svolta all’interno dell’area protetta.



