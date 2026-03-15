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Cronaca
15/03/2026 13:30:00

Incendio in casa, muore un uomo di 57 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-03-2026/1773577905-0-incendio-in-casa-muore-un-uomo-di-57-anni.jpg

Tragedia nella tarda serata di sabato a Sant’Angelo Muxaro, nell’Agrigentino. Angelo Cipolla, 57 anni, ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento al quarto piano di uno stabile in via Cesare Battisti.

 

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate accidentalmente all’interno dell’abitazione. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti del palazzo, che hanno contattato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Canicattì.

 

Dopo aver domato l’incendio e messo in sicurezza l’appartamento, i pompieri hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo all’interno dell’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato dall’inalazione dei fumi sprigionati dal rogo.



Cronaca | 2026-03-15 13:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-03-2026/1773577905-0-incendio-in-casa-muore-un-uomo-di-57-anni.jpg

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