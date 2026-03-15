Vela: Virna Di Gerlando del Circolo Velico Marsala vince la tappa Open Skiff di Taranto

15/03/2026 15:00:00

Quasi cento gli atleti presentatisi al porticciolo della Lega Navale Italiana di Taranto - società organizzatrice della manifestazione in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e con la Marina Militare Italiana - in rappresentanza dei più blasonati circoli velici italiani. Dopo una lotta serratissima nel corso dell’ultimo giorno di regata, Virna Di Gerlando porta sul podio dell’Under 17 femminile i colori del Circolo Velico Marsala. Da molti indicata come una giovane promessa della vela italiana, quest’anno passata nella categoria superiore dell’U17, Virna è subito salita sul podio mettendo la prua della sua barca davanti a molti “veterani” della classe.

Reduce dalla deludente prova all’europeo di Barcellona, dove era la favorita per la conquista del titolo U13, la piccola e tenace timoniera si è immediatamente riscattata ottenendo un inaspettato successo, soprattutto perché ottenuto in condizioni meteomarine per lei sfavorevoli (vento leggero e mare piatto). Quasi inconsistente nelle prime due giornate di regata, come il leggerissimo vento che ha soffiato sul Mar Grande, nella tornata domenicale, con l’arrivo della brezza, Virna ha inanellato una serie di ottimi piazzamenti, tra cui un terzo e un secondo posto assoluto, ottenuti nella quinta e nell’ottava prova, che le hanno consentito di scalare la classifica e centrare il podio femminile ad una sola incollatura dalla riminese Bianca Paesani (Club Nautico Rimini) e dietro alla napoletana Anna Ruggiero (Circolo Nautico Posillipo).

L’atleta marsalese, già selezionata dalla F.I.V. per il progetto “Next Generation U16”, riservato ai giovani atleti di maggior livello tecnico, ha quindi dimostrato, sul campo di regata, che sarà protagonista anche nella stagione 2026. Stagione agonistica che avrà come appuntamento clou il campionato mondiale che si disputerà questa estate in Sardegna. Il Circolo Velico Marsala ha l’obbligo di sognare, con Virna, … ad occhi aperti!





