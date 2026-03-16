16 Marzo: drone sulla base italiana, crisi ad Hormuz, Antonelli vince il Gp

16/03/2026 07:04:00

E' il 16 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Un drone iraniano ha colpito una base logistica italiana in Kuwait, dove operano anche militari Usa. Un velivolo è stato distrutto ma non si registrano feriti

• Trump ha messo in dubbio che Mojtaba Khamenei sia ancora vivo e lo ha comunque invitato ad arrendersi. I pasdaran hanno risposto con esplicite minacce di morte a Netanyahu

• Sono continuate le incursioni aeree sul territorio iraniano e libanese, dove colpiscono gli aerei israeliani in vista di una sempre più probabile operazione di terra



• La crisi dello stretto di Hormuz ha indotto la Casa Bianca a chiedere l’aiuto delle navi della Nato ma nessun Paese occidentale al momento ha risposto. Anche l’Inghilterra non sembra intenzionata a farlo

• Le ripercussioni economiche della guerra continuano: la settimana delle Borse asiatiche si è aperta in ribasso

• La crisi mediorientale potrebbe indurre Putin ad agire in Ucraina usando armi nucleari: lo ipotizzano alcuni osservatori internazionali

• Negli Usa cresce la tensione con la stampa: l’85 per cento dei giornalisti della Cnn sarebbe pronto a dimettersi e a fondare un’emittente alternativa pur di non sottostare alle pressioni del tycoon

• Una delle ragazze di Epstein ha raccontato di essere stata sostanzialmente offerta a Mohamed Al Fayed, l’uomo d’affari proprietario di Harrods e padre di Dodi, l’imprenditore morto a Londra assieme a Lady Diana

• Kimi Antonelli, 19 anni appena, ha vinto il Gp di Formula 1 a Shangahi: erano 20 anni che un italiano non arrivava primo in F1. L’ultimo era stato Giancarlo Fisichella

• Jannik Sinner è tornato alla vittoria: ha vinto gli Indian Wells sconfiggendo Medvedev

• La squadra di baseball italiana ha sorprendentemente conquistato la semifinale del Mondiale

• Entra nel vivo in Italia la battaglia referendaria: la premier Meloni ha citato illustri voci della sinistra favorevoli al Sì, Elly Schlein ha risposto con una manifestazione pubblica a Bologna

• Un giornalista di 48 anni e una professoressa di 52 sono stati arrestati per possesso di materiale pedopornografico: i loro nomi non sono stai resi noti a tutela delle vittime abusate

• Meta sarebbe intenzionata a liberarsi del 20 per cento dei propri dipendenti per concentrare gli investimenti sull’intelligenza artificiale

• Uno stalliere di origini russe è stato ucciso a fucilate dopo un litigio da un appassionato di caccia alla volpe: è successo nella zona di Fermo

• Nel salernitano due fidanzati di 19 e 24 anni sono morti nella loro auto finita in una scarpata dopo uno incidente

• Stanotte sono stati assegnati gli Oscar. Le statuette più importanti sono andate a Una battaglia dopo l’altra, all’attrice Jessie Buckley, agli attori Michael B. Jordan e Sean Penn. Come miglior film straniero ha vinto Sentimental Value

• Una folla commossa e molti personaggi dello spettacolo e della tv hanno partecipato a Roma ai funerali di Enrica Bonaccorti

• Nel voto in Francia al primo turno la sinistra avanza a Parigi, ma l’estrema destra si afferma in molte altre città

• Un referendum in Kazahstan ha notevolmente rafforzato i poteri del presidente Tokaev

• Un barcone di migranti è naufragato al largo di Lampedusa: oltre 60 persone sono state messe in salvo, disperso un bimbo di 2 anni sfuggito alle braccia della madre

• Un corriere di 52 anni è stato accoltellato da un rapinatore che gli ha sottratto l’incasso della giornata: è accaduto in provincia di Torino

• Nella vicenda dei bambini nel bosco un’assistente sociale ha denunciato i legali della famiglia Trevallion

• In Serie A il Milan è stato fermato dalla Lazio e la Roma dal Como: il primo posto dell’Inter resta saldo

• Il Sei Nazioni di rugby è stato vinto dalla Francia. L’Italia è stata sconfitta dal Galles e si è classificata quarta

• Si sono chiuse le Paralimpiadi. L’Italia ha totalizzato un record di 16 medaglie

• Sono morti l’attore britannico John Alford (55 anni), il chitarrista britannico Phil Campbell (65), il manager editoriale Daniele Cavagnà (54), il filosofo tedesco Jürgen Habermas (96), la cantante neomelodica Cinzia Oscar (63), il comico francese Bruno Salomone (55)



Titoli

Corriere della Sera: Kuwait, raid sulla base italiana

la Repubblica: Nuovo attacco agli italiani

La Stampa: Trump allarga la guerra

Il Sole 24 Ore: Guerra e famiglie / Vent’anni di shock: / potere d’acquisto / sotto i livelli 2005

Il Messaggero: Il drone su una base italiana

Il Giornale: «Clima da Br sul referendum / Con il Sì toghe indipendenti»

Leggo: I 25 anni del vostro giornale

Qn: Nuovo attacco agli italiani / Drone su base in Kuwait

Il Fatto: La corsa alle urne di 20mila / fuorisede esclusi dal governo

Libero: Referendum, le comiche finali

La Verità: L’Europa ci rimette / alla canna del gas

Il Mattino: Drone colpisce una base italiana

il Quotidiano del Sud: Europa stretta / tra Usa e Russia / L’ora dei conti / con la realtà

Domani: Nuovo attacco contro gli italiani / L’Ue decide sulle navi a Hormuz



