Sport: pari per Handball Erice e Trapani Calcio, sconfitte per Marsala Calcio e Volley

16/03/2026 06:00:00

Handball: il secondo posto solitario della Jomi Salerno ed il pari tra Cassano Magnago e AC Life Style Erice sono le notizie più rilevanti della 19^ giornata di Serie A1 Femminile. Tornato dopo tre settimane di stop, il massimo campionato conferma le attese derivanti dai suoi due scontri al vertice. Il pari di Sofia Ghilardi a 30’’ dal termine e l’errore sull’ultimo tentativo di Ramona Manojlovic – autrice comunque di nove segnature – fissano sul 26-26 (p.t. 15-11) il big match di giornata tra Cassano Magnago e AC Life Style Erice. Mezza frenata delle Arpie, sempre in testa ma incalzate ora dalla Jomi Salerno. Per le amaranto lombarde primo risultato utile nei tre confronti stagionali con le siciliane, quarto posto che resta solido, ma amaro in bocca per l’andamento della partita. Sopra 19-11 al 34’, le ragazze di Davide Kolec vedranno sempre più assottigliarsi il loro vantaggio (21-15 al 44’, 22-18 al 47’), sino alla parità trapanese raggiunta dal 24-24 di Manojlovic. Erice sfiora il colpaccio col vantaggio di Bernabei (26-25), annullato dal pari di Ghilardi. Un punto per parte. In Serie A2 Femminile, l'Handball Trapani non si ferma più e batte 8 a 35 in trasferta il TH Mascalucia. La formazione granata, guidata da Lucas Vitale, prosegue il proprio percorso impeccabile ottenendo l’ottava vittoria consecutiva su otto gare disputate. Nel Campionato Serie B Maschile la Puleo Il Giovinetto Petrosino si aggiudica il derby casalingo contro l'Alcamo 48 a 21 grazie anche alle 10 reti di Pietro Frisco. Anche l'Autosicura Pallamano Marsala vince il suo confronto casalingo contro il Mascalucia 44 a 13.In rilievo leprove di Cibotaru e Merghali con 8 reti ciascuno e Rallo con 7.

Volley A2: che si trattasse di un match spartiacque, Marsala Offanengo lo dimostrava già nel pre partita a monte di una classifica che parlava chiaro: due soli punti di distanza che avrebbero consentito alle ospiti di giocare un match di levatura importante in un Pala San Carlo abituato alla vittoria delle sue beneamine. Un match terminato con la vittoria della Trasporti Bressan Offanengo con il risultato di 3 a 1 grazie ai parziali 20/25, 26/24, 17/25 e 22/25. Marsala sempre all'inseguimento delle cremonesi di Coach Leo Barbieri con Pozzoni trascinatrice per le lilibetane di Coach Lino Giangrossi e Sara Bellìa, MVP del match, per le cremonesi di Offanengo. Una vittoria meritata delle ospiti con l'assenza di Jessica Kosonen a pesare sull'economia di gioco delle lilibetane che per raggiungere la salvezza dovranno far ricorso almeno ad un altra prestazione top uguale a quelle che ci ha abituato a vedere in questa Pool Salvezza.



Calcio serie C: il Trapani pareggia 1-1 a Picerno e aggancia il Siracusa al penultimo posto in classifica. I granata impattano sul campo dei lucani, interrompendo la serie negativa, ritornando a far punti in trasferta. Il pareggio fa bene al Trapani, perché quello con il Picerno era uno scontro diretto tra formazioni che lottano per la salvezza ed essere riusciti ad uscire indenni dalla trasferta lucana, ha permesso ai granata di tenere il ritardo dallo stesso Picerno, la prima squadra ad oggi che andrebbe a disputare gli spareggi salvezza, dentro il limite degli otto punti. Le reti tutte nel primo tempo. Al 12' in gol il Picerno con Abreu. Il pareggio granata sul finire del primo tempo con Forte. Buono ilritorno di Balla in maglia granata.

Basket serie C: importante vittoria casalinga per l’Automondo Virtus Trapani, che nello scontro diretto con l’Olympia Comiso si impone 69-62 al termine di una gara tiratissima. Un successo pesante, che avvicina i trapanesi alla qualificazione ai play-off e vale il momentaneo quarto posto in classifica. L’avvio è tutto di marca ospite. Comiso gioca con grande energia e tocca anche la doppia cifra di vantaggio. Dopo l’intervallo però cambia tutto. Il terzo quarto diventa la chiave del match. La Virtus alza l’intensità, rimonta con pazienza e sorpassa gli avversari, gestendo poi il finale con lucidità. Nonostante l’infortunio di Lorenzo Genovese, gli uomini di coach Valerio Napoli leggono bene le situazioni su entrambi i lati del campo, respingendo i tentativi di rientro di Comiso, che aveva vinto tutte le quattro gare disputate prima della sconfitta a tavolino con la Dierre Reggio Calabria, sanzionata con il medesimo provvedimento. Una vittoria di squadra, arrivata in un momento cruciale della stagione.

Vela: quasi cento gli atleti presentatisi al porticciolo della Lega Navale Italiana di Taranto - società organizzatrice della manifestazione in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e con la Marina Militare Italiana - in rappresentanza dei più blasonati circoli velici italiani. Dopo una lotta serratissima nel corso dell’ultimo giorno di regata, Virna Di Gerlando porta sul podio dell’Under 17 femminile della prima tappa Open Skiff, i colori del Circolo Velico Marsala. Da molti indicata come una giovane promessa della vela italiana, quest’anno passata nella categoria superiore dell’U17, Virna è subito salita sul podio mettendo la prua della sua barca davanti a molti “veterani” della classe.

Nuoto: cinque nuotatori della Polisportiva Mimmo Ferrito sezione di Trapani, capitanati dai tecnici Nicola Catalano, Stella Di Gesù e Mario Bossone, hanno preso parte nei giorni scorsi, presso la piscina di Nesima, al campionato regione categoria ragazzi in vasca corta. Nel dettaglio i medagliati sono: - Aurora Bongiorno oro nei 4×100 stile libero, oro nei 4×200 stile libero, oro nei 4×100 staffetta mista, argento nei 200 misti, bronzo nei 50 metri farfalla e bronzo nei 50 metri stile libero; - Angelica Maiorana oro nella 4×100 staffetta mista, oro nei 200 misti, argento nei 400 misti, bronzo nel 100 dorso e bronzo nel 200 dorso: - Sara Lombardo oro nella staffetta 4×100 stile, oro nella staffetta 4×200 stile, argento negli 800 metri stile libero, bronzo nei 1500 stile libero; - Andrea Micciche' tre ori rispettivamente nei 50, 100 e 200 rana; - Samuele Scandaliato oro negli 800 metri oro, argento nei 400 metri stile e argento nei 1500 metri stile, bronzo staffetta 4×200 stile libero. Hanno migliorato i propri tempi personali anche i nuotatori Cristiano Scandaliato, Andrea Crapanzano e Giuseppe Gabriele.

Taekwondo: ad Anzio (Roma) lo scenario dei Campionati italiani di Taekwondo cinture nere Juniores maschili e femminili il 07 e 08 marzo scorso presso il palazzetto dello sport Palarinaldi. Cinque i tatami che hanno lavorato a pieno ritmo sotto la direzione dello Staff della Federazione Italiana Taekwondo. Adrenalina, sudore, concentrazione e tanta emozione: gli atleti di tutta Italia si sono confrontati alla conquista del titolo italiano. I componenti del Team Fighter di Mazara del vallo diretto dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno che hanno partecipato al Campionato sono: • Erika Russo categoria - 49 kg medaglia di bronzo; • Quinci Ilary categoria -44 kg medaglia di bronzo.

Calcio Eccellenza: anticipi di sabato davvero proficui per le squadre della provincia di Trapani impegnate nel Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Il Castellammare vince per 4 a 0 il difficile confronto interno contro il Partinicaudace confermando l'ottimo momento. Ottimo Pareggio in trasferta a Montelepre per l'Accademia Trapani. Un punticino classifica davvero buono per gli accademici. Nei match domenicali ottima performance del Città di San Vito Lo Capo che batte 0 a 3 in trasferta il Bagheria 90011. I sanvitesi si posizionano ad un solo punto dall'ingresso nei play off. Brutte sconfitte per il Marsala 1912 e la Folgore di Castelvetrano. Gli azzurri lilibetani perdono per 1 a 0 in trasferta la sfida contro il San Giorgio Piana allontanandosi dal secondo posto occupato dal Kamarat. Pronti a raggiungere gli azzurri lo Sciacca ed il Partinicaudace che inseguono a due sole lunghezze. La Folgore soccomberà al Paolo Marino per 0 a 3 nei confronti del Bagheria 1919. Rossoneri sempre penultimi vista la sconfitta del CUS in casa contro la capolista Licata. Di seguito gli highlights realizzati da Marsala Channel:



