Auto usate in Sicilia: i controlli e i documenti da chiedere prima di comprare

17/03/2026 14:40:00

Comprare un'auto usata in Sicilia è spesso l'unica strada praticabile quando il budget non arriva a coprire il nuovo. Ma tra annunci gonfiati, chilometri azzerati e difetti nascosti, il mercato dell'usato resta un terreno scivoloso. Qualche verifica fatta in anticipo può evitare brutte sorprese che costano più dell'auto stessa.



Documenti: cosa chiedere prima ancora di vedere il veicolo

Il primo filtro è documentale. Prima di fissare un appuntamento, bisogna chiedere al venditore il libretto di circolazione, il certificato di proprietà (o il documento unico, che dal 2020 li ha sostituiti in un unico foglio) e la storia dei passaggi di proprietà. Quest'ultimo punto è sottovalutato: un veicolo passato tra tre mani in due anni merita una spiegazione. Stesso discorso per i tagliandi: una catena di manutenzione interrotta o eseguita sempre in officine diverse è un segnale d’allarme.



Chi cerca auto usate su portali strutturati può già filtrare per garanzia contrattuale e storico dei tagliandi certificato: parametri che sul mercato tra privati quasi non esistono, ma che fanno la differenza quando si deve quantificare il rischio reale.



Controllo tecnico e VisuraCar: i due passaggi obbligatori

Nessun acquisto dovrebbe avvenire senza una perizia meccanica indipendente. Costa tra i 50 e i 150 euro, ma consente di rilevare guasti nascosti, ammaccature riparate male e usure anomale che a occhio nudo non si vedono. Non basta affidarsi all'impressione visiva né alla prova su strada.



L'altro passaggio è la visura del PRA, il Pubblico Registro Automobilistico. Permette di verificare se il veicolo ha pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi a carico: un'auto tecnicamente in buone condizioni può diventare inutilizzabile se comprata con un fermo fiscale attivo. Il servizio è consultabile direttamente tramite il portale della Motorizzazione Civile, oppure in qualsiasi delegazione ACI sul territorio.



Secondo i dati dell'Autorità Nazionale Antifrode, le contestazioni legate all'alterazione del contachilometri rappresentano una delle irregolarità più frequenti nel mercato dell'usato italiano, con incidenza più alta nelle transazioni tra privati rispetto a quelle attraverso rivenditori registrati.



Cosa non trascurare durante la visita

Una volta di persona, ci sono elementi che spesso sfuggono anche agli acquirenti più attenti. La numerazione del telaio va confrontata con quella riportata sui documenti: discrepanze anche minime possono indicare manomissioni.



L'ispezione del vano motore dovrebbe verificare la presenza di tracce di olio bruciato, tubi rattoppati o cavi elettrici aggiunti. Sulle auto con più di otto anni, il controllo dell'impianto frenante e dei pneumatici è imprescindibile, sia per sicurezza attiva che per evitare spese immediate dopo l’acquisto.



Per chi vuole approfondire altri aspetti del mondo dei motori in provincia, la sezione Motori & dintorni di Tp24 raccoglie notizie e aggiornamenti utili per chi guida in Sicilia occidentale.



Comprare usato in Sicilia è possibile senza rischi, ma richiede metodo. Affidarsi all'aspetto esteriore o alla parola del venditore, senza verificare i documenti e lo storico del veicolo, è il modo più rapido per spendere due volte. La perizia meccanica, la visura al PRA e il controllo del telaio non sono precauzioni da esperti: sono i tre passaggi minimi che qualsiasi acquirente dovrebbe fare prima di firmare. Chi li salta di solito lo scopre tardi, quando il problema è già suo.



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