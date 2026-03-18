18 Marzo: uccisi i capi del regime in Iran, Trump perde pezzi, guerra su tanti fronti
E' il 18 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Il capo della sicurezza dell’Iran, il potente Ali Larijani, è stato ucciso assieme al figlio e al vice da un raid israeliano. Nelle stesse ore e con lo stesso metodo è stato eliminato il comandante della milizia Basij, Gholamreza Soleimani. Il regime di Teheran, pur decapitato, ha reagito bombardando Tel Aviv e facendo due vittime
• L’amministrazione Trump perde un pezzo importante: si è dimesso il capo dell’antiterrorismo Joe Kent. In un messaggio polemico, ha spiegato che l’Iran non rappresentava un pericolo reale per gli Usa e la guerra è stata scatenata per le pressioni di Israele. Trump ha commentato: «Sono felice che sia fuori»
• La guerra prosegue su vari fronti: a Baghdad è stata colpita l’ambasciata americana, l’Idf ha attaccato nel Sud del Libano e a Beirut. Dopo i recenti attacchi, il contingente italiano in Iraq è stato ridotto
• Anche alla luce della crisi petrolifera legata al conflitto, a Bruxelles l’Italia e altri otto Paesi cercheranno di allentare le rigide linee guida europee sulle fonti energetiche
• Le forze militari pakistane hanno bombardato Kabul provocando 400 morti in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti
• In Nigeria si contano 23 vittime in tre diversi attentati suicidi
• Zelens’kyj si è impegnato con Ue e Gran Bretagna a ripristinare un oleodotto vitale per l’Ungheria. Lo scopo è anche quello di non perdere i finanziamenti europei, indispensabili per Kiev
• In vista del referendum sulla Giustizia Meloni sarà ospite del podcast di Fedez
• I giudici d’appello del Vaticano hanno deciso che è da rifare il processo al cardinale Angelo Becciu, coinvolto in un’inchiesta sulle finanze della Santa Sede
• Fabrizio Corona finisce alla sbarra per aver diffamato il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini
• Un calciatore giallorosso, Neil El Aynaoui, è stato sequestrato e rapinato in casa insieme alla famiglia
• Una rete pedocriminale mette a disposizione video di stupri di bambini: In Svizzera è stato scoperto che con soli 30 euro è possibile guardare il filmato di una violenza in diretta commessa nelle Filippine
• A Lomazzo, nel comasco, un uomo è stato fermato dopo che aveva minacciato la propria ex con una bomba a mano
• Per sfruttamento di mano d’opera nel settore della moda è finito nei guai l’imprenditore Andrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana (del tutto estraneo alla vicenda)
• Nonostate il quadro geopolitico ancora incerto, le Borse europee hanno tirato un sospiro di sollievo: Milano è cresciuta dell’1,2 per cento
• Il caso del padiglione della Russia alla Biennale di Venezia è sotto la lente del ministero della Cultura, che potrebbe decidere per il commissariamento
• La lettera inviata dalla Regione Piemonte ai ragazzi che compiono 18 anni è piena di errori di grammatica e sta suscitando un vespaio
• Nel voto di ballottaggio per Parigi e Marsiglia le forze progressiste non si presenteranno con l’estrema sinistra di Mélenchon
• Si sono chiuse le indagini sull’attentato alla sinagoga di Roma del 1982: cinque i presunti responsabili, sospettati di appartenere a una cellula terroristica islamica che aveva colpito anche a Parigi
• L’attore Pippo Franco andrà a processo per la vicenda dei green pass falsi usati nel periodo del Covid
• Nega la premeditazione l’agente di polizia Cinturrino, accusato dell’omicidio di un pusher, ma emergono altri elementi a suo carico
• Il giornalista finito in carcere per reati legati alla pedopornografia sembra chiedesse materiale sempre più scioccante alla compagna e complice, una professoressa di liceo
• È tornato in carcere il trapper Baby Gang, già arrestato per detenzione di armi
• Il tennista Mattia Bellucci si è qualificato per il tabellone principale del Master 1000 della Florida
• La Coppa d’Africa è stata assegnata al Marocco dai giudici d’appello, che l’hanno tolta al Senegal
• Sono scomparsi l’attore americano Matt Clark (90 anni), lo scrittore britannico Len Deiighton (96) e Bernardo Pace (62), di recente divenuto collaboratore di giustizia in un processo alle organizzazioni mafiose
Titoli
Corriere della Sera: Colpo al regime, ucciso Larijani
la Repubblica: Colpo al regime di Teheran
La Stampa: Trump-Nato, rottura / «Sono degli stupidi»
Il Sole 24 Ore: Diesel record, bonus da 100 euro
Avvenire: Le teste dell’Idra
Il Messaggero: Iran, colpo al vertice del regime
Il Giornale: Si vota già / Allarme brogli all’estero / Così la Cgil spinge il No
Leggo: Iran, decapitati i vertici del regime
Qn: Ira, decapitato il regime / ucciso il capo della sicurezza
Il Fatto: Pure Delmastro dietro / il ristorante del mafioso
Libero: I Melonez
La Verità: «Per tutelare i clandestini / fanno infettare gli italiani»
Il Mattino: Trump, avanti senza la Nato
il Quotidiano del Sud: Doppio colpo all’Iran / Trump: «Nato inutile»
il manifesto: Una testa / dopo l’altra
Domani: Ucciso Larijani, mente del regime / «In iran Trump succube di Israele»
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