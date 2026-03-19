19 Marzo: tagli alle accise, 19° giorno di guerra, termina il Ramadan, "No" in piazza

19/03/2026 07:14:00

E' il 19 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il Consiglio dei ministri, ieri sera prima di cena, ha approvato un decreto d’emergenza per affrontare il caro energia: per venti giorni le accise sui carburanti saranno abbassate di 25 centesimi; gli autotrasportatori avranno un credito d’imposta sul gasolio; ci sarà uno speciale regime di controllo anti-speculazione

• La guerra entra oggi nel diciannovesimo giorno, e la tensione, anziché allentarsi, continua a salire. Americani e israeliani hanno bombardato il sito di Pars Sud, snodo nevralgico delle infrastrutture energetiche su cui si regge l’economia iraniana

• La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha diffuso ieri un messaggio di «profondo dolore» per l’uccisione del segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. «Ogni goccia di sangue avrà un prezzo»

• A Dubai finisce stasera il più cupo Ramadan che il Golfo ricordi. E domani inizia l’anno 1405 del calendario persiano



• In piazza del Popolo, a Roma, si è svolto l’evento conclusivo della campagna del Comitato per il No. Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno avvisato il governo: «Ci teniamo stretta la nostra Costituzione antifascista»

• A Oslo il pubblico ministero ritiene che Marius Borg Høiby, figlio della principessa norvegese, debba essere riconosciuto colpevole di 39 dei 40 capi d’accusa a suo carico, tra cui stupro e lesioni aggravate. Ha chiesto sette anni

• Le Borse temono che se la guerra durerà a lungo la recessione sarà inevitabile. La Fed, citando accresciute incertezze all’orizzonte, ha scelto di mantenere per il momento invariati i tassi di interesse

• All’ospedale di Borgo Trento, a Verona, un’équipe chirurgica multidisciplinare ha asportato una cisti ovarica di 50 chili a una donna di 74 anni

• Matteo Renzi ha raccontato in un video su Instagram di aver scoperto e rimosso un melanoma dopo una visita dermatologica di controllo

• Lunedì, il giorno dello spoglio, il ministro Salvini sarà tutto il giorno a Budapest ad aiutare l’amico Orbán con la campagna elettorale

• Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stato assolto per l’uccisione dell’orso M90, giudicato pericoloso. Gli animalisti erano riusciti a far sì che fosse processato per il reato di «uccisione di animale con crudeltà»

• A Bergamo ieri mattina un uomo di 50 anni ha ammazzato la moglie a coltellate in camera da letto, poi ha tentato di suicidarsi. Arrestato

• A Torino un bambino di undici mesi si è strozzato con un boccone a casa della zia, mentre la mamma stava dando alla luce due gemelli

• In Svizzera, forse per il vento forte, un’ovovia s’è staccata dal cavo ed è precipitata sulla montagna. C’è un morto

• Checco Zalone ha una nuova compagna. È la modella Valentina Liguori, ex moglie del calciatore Gianluca Zambrotta

• Il trionfo a Indian Wells ha consentito a Sinner di superare quota 60 milioni di dollari (52 milioni di euro) di premi vinti in carriera

• L’Argentina si è ufficialmente ritirata dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’agenzia delle Nazioni unite che si occupa di salute

• Il Senegal ha chiesto ieri un’indagine internazionale dopo che al Paese è stato tolto il titolo della Coppa d’Africa 2025 per attribuirlo al Marocco

• Agli ottavi di Champions l’Atalanta, dopo l’1-6 di Bergamo, ha incassato un 1-4 pesante con il Bayern

• Sono morti il cantante napoletano Tonino Apicella (84 anni), padre del Mariano amico di Berlusconi, l’economista Christopher Sims (83), il regista di cartoni giapponesi autore di Doraemon Tsutomu Shibayama (85)



Titoli

Corriere della Sera: Caro benzina, ecco le misure

la Repubblica: Gas e petrolio / bersagli / di guerra

La Stampa: Benzina, accise giù di 25 centesimi

Il Sole 24 Ore: La guerra coinvolge gli hub dell’energia / Volano gas e petrolio, Fed ferma sui tassi

Il Messaggero: Benzina e diesel, arriva lo sconto

Il Giornale: Taglio alle accise / Il governo frena / il caro benzina

Avvenire: Acqua sulla benzina

Qn: Carburanti, mossa di Meloni / Scatta il taglio delle accise

Il Fatto: Delmastro smentito / Incontrò il mafioso

Leggo: Missili su greggio e gas

Libero: «Il Sì conviene anche ai conti»

La Verità: Il governo taglia le accise / Oggi giù benzina e gasolio

Il Mattino: Bimbo senza il cuore, foto e video dai pm

il manifesto: A macchia d’olio

il Quotidiano del Sud: «Accise, avanti con cautela»

Domani: Referendum, la grande paura / Meloni e Schlein a caccia di voti



