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» Basket
19/03/2026 09:30:00

Trapani Shark senza pace, esclusa dal campionato pure l'Under 19

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-03-2026/trapani-shark-senza-pace-esclusa-dal-campionato-pure-l-under-19-450.jpg

Nuovi guai per la Trapani Shark. La squadra Under 19 è stata esclusa dal campionato per aver collezionato la seconda rinuncia in stagione e così segue lo stesso percorso della prima squadra, a sua volta esclusa dalla serie A appena due mesi addietro.

La formazione trapanese non ha disputato la gara in programma il 9 marzo sul campo dell'Alfa Catania, facendo il paio con la prima rinuncia già avvenuta in stagione, il 27 febbraio a Reggio Calabria contro la locale Vis.

Il regolamento è uguale a quello delle prime squadre e pertanto con la seconda rinuncia la squadra viene esclusa dal campionato, nel quale la formazione granata stava faticando tantissimo con una sola vittoria e tante sconfitte anche molto pesanti, anche di quasi 100 punti, come il 49-140 contro la Domenico Savio Messina.

Ad escludere l'Under 19 dal campionato è stato il giudice sportivo con l'ultimo provvedimento, nel quale oltre all’esclusione, ha anche elevato una sanzione economica alla società di 1.200 euro, inibendo il presidente Valerio Antonini per violazione dei principi di lealtà e correttezza.

Appena due mesi fa, invece, ad essere esclusa era stata la prima squadra che, dopo il blocco del mercato, non era riuscita a fermare l'esodo dei giocatori, rinunciando alla gara di Bologna contro la Virtus e poi disputando le ultime partite, tra campionato e Champions League, con diversi ragazzi delle giovanili e perdendo a tavolino dopo essere rimasta in campo con un solo giocatore.









Native | 19/03/2026
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