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Cronaca
20/03/2026 22:00:00

Sicurezza nel Trapanese: ecco tutti i numeri dei controlli nel mese di febbraio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774040407-0-sicurezza-nel-trapanese-ecco-tutti-i-numeri-dei-controlli-nel-mese-di-febbraio.jpg

Nel mese di febbraio 2026, su disposizione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e d’intesa con i sindaci della provincia, sono stati messi in campo 45 servizi straordinari di controllo del territorio. Le operazioni hanno coinvolto tutte le Forze dell’Ordine, con il supporto delle specialità, delle polizie locali e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

 

Controlli su persone e stupefacenti

Nel corso delle attività sono stati effettuati 6.085 controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari. Sul fronte degli stupefacenti: 34 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale; 1 persona è stata segnalata per reati più gravi legati allo spaccio.

 

Sicurezza stradale: centinaia di violazioni

Particolarmente intensa l’attività sul fronte della sicurezza stradale, con 590 violazioni accertate al Codice della Strada. Tra le principali infrazioni:

  • guida in stato di ebbrezza (8 casi); guida sotto effetto di stupefacenti (8 casi); circolazione senza assicurazione (114 casi); mancata revisione del veicolo (157 casi); uso del cellulare alla guida (13 casi). Sono stati inoltre effettuati sequestri amministrativi di veicoli, soprattutto per mancanza di assicurazione.

 

Pattugliamenti e controlli su strada

Le forze impegnate hanno operato con 304 pattuglie, controllando: 1.940 persone; 1.345 veicoli. Le infrazioni contestate sono state 492, con il ritiro di 22 patenti e 39 carte di circolazione e la decurtazione complessiva di 843 punti patente. I controlli con etilometro hanno riguardato oltre 1.100 conducenti, con poche violazioni riscontrate.

 

Trasporti e attività economiche

Nel settore del trasporto professionale sono stati controllati 133 mezzi pesanti, con 76 infrazioni rilevate.

Per quanto riguarda le attività commerciali:

  • controllati 3 esercizi (autonoleggio, autosalone e officina);
  • sanzionato un cantiere stradale sulla SP21 per irregolarità.

 

Lavoro irregolare: molte aziende fuori norma

L’attività ispettiva del Nucleo Carabinieri per la tutela del lavoro ha interessato 20 aziende, di cui 14 risultate irregolari, soprattutto nel terziario e commercio.
Sono state denunciate 6 persone per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

 

sotto osservazione

Nei fine settimana sono proseguiti i controlli nelle aree della movida di Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo: 402 persone identificate, 192 veicoli controllati, 6 sanzioni elevate. Ulteriori servizi in diversi comuni della provincia hanno portato a: 31 persone denunciate, 9 arresti (di cui 2 minori), 22 sequestri, anche di droga e armi, 15 segnalazioni per uso di stupefacenti.

 

Provvedimenti amministrativi e antimafia

L’Ufficio Patenti ha emesso 60 provvedimenti di sospensione, principalmente per guida in stato di ebbrezza, uso di droga o cellulare alla guida. Sul fronte amministrativo:

  • 6 divieti di detenzione armi, 2 interdittive antimafia, 14 imprese inserite nella White List

 

Controlli nei locali pubblici

I controlli congiunti su ristoranti e locali di intrattenimento hanno evidenziato diverse irregolarità legate a sicurezza, licenze e norme igienico-sanitarie.

Tra i casi più rilevanti: a Trapani, denunciato il titolare di un ristorante per violazioni sulla sicurezza e antincendio; a Marsala, segnalato il responsabile di un’attività senza autorizzazione per serate danzanti; a Castellammare del Golfo, disposta la sospensione immediata di un locale.

 

Un quadro complessivo

Il bilancio evidenzia un’intensa attività di controllo su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al contrasto dello spaccio di droga, al lavoro irregolare e al rispetto delle norme nei locali pubblici. Un’azione coordinata che punta a rafforzare la sicurezza e la legalità nella provincia di Trapani.



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