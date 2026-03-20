Ciclone Harry, dal 31 marzo al via le domande per le imprese dell'export

20/03/2026 19:45:00

Sostegno alle imprese colpite dal maltempo: dal 31 marzo sarà possibile presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione da Simest.

La misura, dal valore complessivo di 130 milioni di euro, è stata attivata dopo i danni provocati dal ciclone Harry che a gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria.

Il pacchetto è stato illustrato a Palermo dal vicepremier Antonio Tajani e dal presidente della Regione Renato Schifani, durante un incontro con le associazioni produttive.

I contributi coprono danni a immobili, macchinari, attrezzature, mezzi e scorte di magazzino, con un tetto massimo di 5 milioni di euro per azienda.

Possono accedere tutte le imprese che abbiano una vocazione all’export, dimostrata da una quota minima di fatturato estero o dalla partecipazione a filiere esportatrici.

Le richieste dovranno essere inviate online attraverso il portale Simest a partire dalle ore 9 del 31 marzo 2026.

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Edilizia universitaria, dalla Regione 13 milioni per nuovi spazi e campus

La Regione Siciliana investe sull’università con uno stanziamento complessivo di 13,1 milioni di euro, provenienti dal Programma Fesr 2021-2027. Le risorse finanzieranno sette interventi destinati alla riqualificazione di strutture didattiche: sei riguardano l’Università di Palermo, uno l’ateneo Kore di Enna.

Il piano rientra nella strategia del governo guidato da Renato Schifani per migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso l’ammodernamento delle infrastrutture universitarie.

«Continuiamo a investire per rendere più efficienti e sicuri gli spazi destinati alla didattica», ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano.

Tra gli interventi previsti a Palermo figurano lavori di ristrutturazione di aule del Policlinico universitario e del campus di Parco d’Orleans, oltre alla messa in sicurezza e all’adeguamento delle vie di esodo nel dipartimento di Matematica e Informatica.

La quota più consistente, oltre 7 milioni di euro, servirà invece a trasformare il complesso Campo Carboj, a Castelvetrano, in un nuovo campus universitario dedicato alla formazione e alla ricerca in ambito agricolo.

Infine, 4 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione energetica della sede del rettorato dell’Università Kore di Enna.

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Rifiuti, via libera dell’Ue al Piano Sicilia: avanti sui termovalorizzatori

Arriva da Bruxelles il via libera al Piano regionale dei rifiuti della Sicilia. La Commissione europea ha espresso parere favorevole, sbloccando un passaggio atteso da anni per la riorganizzazione del sistema.

Il presidente della Regione Renato Schifani, anche commissario straordinario per la gestione della rete impiantistica, ha sottolineato l’importanza del risultato: «Andiamo avanti con determinazione per superare definitivamente il ricorso alle discariche».

Il nuovo Piano prevede la realizzazione di due termovalorizzatori: uno a Palermo, nell’area di Bellolampo, e uno a Catania, nella zona industriale. I progetti di fattibilità saranno completati entro aprile.

L’obiettivo è quello di costruire un sistema integrato che favorisca raccolta differenziata, riciclo e recupero energetico, riducendo costi e impatto ambientale.

Il via libera europeo arriva dopo un confronto avviato nei mesi scorsi tra la Regione e la Commissione, segnando un’accelerazione decisiva per l’avvio delle gare entro il 2026.



