Basket A2F: Sicily by Car Alcamo, a Trieste una sfida chiave per il sogno Playoff

20/03/2026 20:10:00

Il countdown per il post-season entra nel vivo. Sabato 21 marzo, con palla a due alle ore 15:00, la Sicily by Car Basket Alcamo scenderà sul parquet dell’Allianz Dome per affrontare la Futurosa iVision Trieste. Un match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A2 femminile che profuma già di "dentro o fuori". Le alcamesi arrivano a questo appuntamento con un bilancio in perfetto equilibrio: 10 vittorie e 10 sconfitte. I 20 punti fin qui accumulati valgono il settimo posto in classifica, una posizione che garantirebbe l'accesso ai playoff ma che obbliga la squadra a non abbassare la guardia. Alcamo deve difendere la posizione dagli assalti delle inseguitrici, tre attualmente distanti solo 2 punti e con sole poche giornate al termine della regular season, ogni vittoria esterna pesa il doppio, specialmente contro formazioni ostiche come quella giuliana. La trasferta di Trieste rappresenta uno degli ostacoli più duri della stagione. La Futurosa iVision è nota per la sua solidità interna e per un ritmo di gioco che mette spesso in crisi le difese avversarie. Per la Sicily by Car sarà fondamentale gestire il controllo dei rimbalzi e limitare le palle perse, cercando di imporre la propria fisicità fin dal primo quarto. Per i tifosi alcamesi che non potranno seguire la squadra in Friuli-Venezia Giulia, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale delle padrone di casa @FuturosaBasket



