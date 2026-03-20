Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
20/03/2026 20:10:00

Basket A2F: Sicily by Car Alcamo, a Trieste una sfida chiave per il sogno Playoff

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/basket-a2f-sicily-by-car-alcamo-a-trieste-una-sfida-chiave-per-il-sogno-playoff-450.jpg

Il countdown per il post-season entra nel vivo. Sabato 21 marzo, con palla a due alle ore 15:00, la Sicily by Car Basket Alcamo scenderà sul parquet dell’Allianz Dome per affrontare la Futurosa iVision Trieste. Un match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A2 femminile che profuma già di "dentro o fuori". Le alcamesi arrivano a questo appuntamento con un bilancio in perfetto equilibrio: 10 vittorie e 10 sconfitte. I 20 punti fin qui accumulati valgono il settimo posto in classifica, una posizione che garantirebbe l'accesso ai playoff ma che obbliga la squadra a non abbassare la guardia. Alcamo deve difendere la posizione dagli assalti delle inseguitrici, tre attualmente distanti solo 2 punti e con sole poche giornate al termine della regular season, ogni vittoria esterna pesa il doppio, specialmente contro formazioni ostiche come quella giuliana. La trasferta di Trieste rappresenta uno degli ostacoli più duri della stagione. La Futurosa iVision è nota per la sua solidità interna e per un ritmo di gioco che mette spesso in crisi le difese avversarie. Per la Sicily by Car sarà fondamentale gestire il controllo dei rimbalzi e limitare le palle perse, cercando di imporre la propria fisicità fin dal primo quarto. Per i tifosi alcamesi che non potranno seguire la squadra in Friuli-Venezia Giulia, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale delle padrone di casa @FuturosaBasket









Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...