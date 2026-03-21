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Cronaca
21/03/2026 15:12:00

Tragedia a Padova, muore studente di venti anni di Marsala

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Un ragazzo di Marsala, appena ventenne, è morto ieri mattina, venerdì 20 marzo, a Padova. La tragedia si è consumata nella sede universitaria di via Ugo Bassi, nel complesso Piovego Nord dell’Università di Padova, dove il giovane studiava. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario. 

 

Il dramma si è consumato poco dopo le 8, sotto gli occhi di numerosi studenti che stavano entrando nelle aule della facoltà di Economia. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 e la polizia. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. 

 

Le indagini sono state avviate subito dagli agenti intervenuti nell’area universitaria. Le prime verifiche, riportate dalle cronache padovane, portano verso l’ipotesi del gesto estremo. 

La notizia ha rapidamente raggiunto Marsala, dove il dolore si è diffuso tra quanti conoscevano il ragazzo e la sua famiglia. Una morte che colpisce due città, quella in cui era cresciuto e quella in cui stava costruendo il suo futuro da studente universitario.

 

In casi come questo, il dovere di cronaca si ferma davanti al dolore. Resta una tragedia immensa, che lascia sgomenta una comunità intera.

 

Per chi sta vivendo un momento di forte sofferenza psicologica, chiedere aiuto è importante: ci si può rivolgere al 112, al proprio medico, al pronto soccorso o ai servizi di salute mentale del territorio.

 









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