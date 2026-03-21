“Itinerari di Comunità”: UEPE Trapani e WWF insieme per una visita alle Saline 

21/03/2026 12:00:00

Un’esperienza immersiva tra natura, cultura e legalità. È quella in programma il 24 marzo alla Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco, promossa dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Trapani nell’ambito del progetto “Itinerari di comunità”.

L’iniziativa, coordinata dalla direttrice dell’UEPE Rosanna Provenzano, nasce con l’obiettivo di favorire percorsi di inclusione sociale e sensibilizzazione, coinvolgendo sia i soggetti in carico all’ufficio sia la comunità locale. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Ordine degli Architetti di Trapani, presieduto da Gianfranco Naso, e del coordinamento di Ignazia Grammatico.

Protagonista della giornata sarà uno dei luoghi più rappresentativi del territorio, gestito dal WWF Italia: un’area di circa mille ettari di straordinario valore naturalistico, riconosciuta a livello internazionale per la sua importanza ornitologica e per la presenza di numerose specie di uccelli.

La visita guidata, curata dal referente del WWF Sicilia Nord Occidentale Nicola Napolitano, offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il delicato ecosistema delle saline, osservare la biodiversità e scoprire l’antico processo di estrazione del sale, ancora oggi simbolo identitario della zona.

Non solo un’escursione, ma anche un momento di riflessione sull’importanza della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Con “Itinerari di comunità”, l’UEPE di Trapani conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative capaci di rafforzare il senso civico, la legalità e la coesione sociale attraverso la conoscenza del territorio.



