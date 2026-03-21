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» Dalla Regione
21/03/2026 02:00:00

Torna il Sicilia Express per Pasqua: biglietti da 29,90 per rientrare nell'Isola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/torna-il-sicilia-express-per-pasqua-biglietti-da-29-90-per-rientrare-nell-isola-450.jpg

La Regione rilancia il “Sicilia Express” anche per Pasqua 2026. Il treno speciale, pensato per i siciliani residenti al Nord, partirà il 2 aprile da Torino e collegherà diverse città italiane fino a raggiungere Palermo e Siracusa.

 

Il governo regionale ha stanziato 153,4 mila euro per finanziare il servizio, realizzato in collaborazione con Trenitalia e FS Treni Turistici Italiani.

«Vogliamo consentire ai nostri concittadini di tornare a casa a prezzi accessibili – dice il presidente Renato Schifani – contrastando gli aumenti dei costi dei trasporti durante le festività».

 

Il treno partirà da Torino Porta Nuova alle 11.50 del 2 aprile e arriverà a Messina la mattina del 3 aprile, per poi dividersi verso Palermo e Siracusa. Disponibili 550 posti, con prezzi a partire da 29,90 euro.

«Un servizio ormai atteso e consolidato – aggiunge l’assessore Alessandro Aricò – che risponde concretamente al caro-biglietti e offre anche un’esperienza di viaggio pensata per i passeggeri». I biglietti saranno in vendita dal 22 marzo sui canali ufficiali.

 

                                                                                                                                          ****

Energia, bando Fesr da 80 milioni per reti intelligenti

La Regione Siciliana punta sulle reti energetiche intelligenti e mette sul piatto 80 milioni di euro. È stato pubblicato l’avviso del dipartimento regionale dell’Energia rivolto ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione elettrica, con l’obiettivo di modernizzare le infrastrutture e favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili.

Il bando, finanziato con le risorse del Programma Fesr 2021-2027, prevede contributi a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per progetti legati allo sviluppo di smart grids e sistemi di accumulo energetico.

 

«Un investimento consistente – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – per sostenere la modernizzazione delle reti di distribuzione, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’efficienza del sistema energetico, fondamentale per lo sviluppo delle imprese».

Sulla stessa linea l’assessore Francesco Colianni: «Le smart grids rappresentano una leva strategica per superare le criticità strutturali del sistema elettrico siciliano e sfruttare al meglio il grande potenziale delle energie rinnovabili». Le domande potranno essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

 

                                                                                                                                            ****

 

Polizia Penitenziaria, Schifani: "Gratitudine per chi garantisce sicurezza e legalità"

In occasione del 209° anniversario della fondazione della Corpo di Polizia Penitenziaria, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso un messaggio di riconoscenza verso gli operatori del Corpo.

«Un sentito ringraziamento – ha dichiarato – a tutte le donne e gli uomini che operano con senso dello Stato all’interno degli istituti penitenziari, spesso in condizioni difficili e rischiose. Il loro lavoro rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza».

 

La cerimonia commemorativa si svolge oggi presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo, alla presenza delle autorità civili e militari. In rappresentanza del governo regionale partecipa l’assessore Francesco Paolo Scarpinato.

Il presidente ha inoltre ribadito «la vicinanza della Regione Siciliana a tutto il personale del Corpo», sottolineando l’importanza del loro ruolo per l’intera collettività.









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