La Sicilia occidentale al B-Travel+ di Barcellona

21/03/2026 08:00:00

Dal 20 al 22 marzo 2026 la Sicilia Occidentale sarà protagonista al B-Travel+ di Barcellona, una delle più importanti fiere del turismo in Spagna e in Catalogna. L’obiettivo è promuovere le bellezze e le potenzialità del territorio e intercettare nuovi flussi di visitatori internazionali.

Un’iniziativa sostenuta dal territorio

La partecipazione nasce grazie all’impegno di un gruppo di imprenditori locali, supportati da enti pubblici e associazioni del territorio. L’iniziativa è promossa da Trapani Welcome e dalla Pro Loco Trapani Centro, con il contributo del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, del Comune di Favignana – Isole Egadi e di alcune realtà imprenditoriali.

Lo stand: vetrina delle eccellenze locali

Lo stand sarà interamente dedicato alle attrattive del territorio: paesaggi naturali, patrimonio storico, cultura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche. Sarà un’occasione per presentare la Sicilia Occidentale a mercati internazionali, puntando su turisti che scelgono la regione durante tutto l’anno.

L’importanza del contatto umano

In un’era dominata dal digitale, la presenza fisica in fiera e il contatto diretto con operatori e visitatori risultano fondamentali. Gli organizzatori sottolineano come il contatto umano sia un elemento chiave per costruire relazioni durature e promuovere efficacemente il territorio.

Collegamenti e accessibilità

Barcellona è ben collegata con la Sicilia grazie ai numerosi voli diretti, facilitando l’arrivo dei turisti e incrementando le opportunità di incoming turistico.

Rivista in lingua spagnola

Per valorizzare la partecipazione alla fiera, è stata realizzata una rivista in lingua spagnola che sarà distribuita durante l’evento. Il magazine racconta in modo mirato tutto ciò che la Sicilia Occidentale può offrire: bellezze naturali, itinerari culturali, enogastronomia, servizi e eventi.

I partecipanti

All’iniziativa prendono parte: Distretto Turistico Sicilia Occidentale - Comune di Favignana – Isole Egadi - Trapani Tourism Service - Nuara Cook Sicily - TDS Rental Services - Pro Loco Trapani Centro - Scopeltour - Associazione Albergatori Castellammare-Scopello. Questa partecipazione rafforza la visibilità internazionale della Sicilia Occidentale e conferma l’impegno del territorio nella promozione turistica mirata ed efficace.



