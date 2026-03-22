Calatafimi, escursionista cade sul Monte Pispisa sotto la pioggia

22/03/2026 19:31:00

Brutta disavventura nella tarda mattinata di domenica sul Monte Pispisa, nel territorio di Calatafimi-Segesta, dove un escursionista di 67 anni è rimasto ferito dopo una caduta causata dal terreno reso scivoloso dalla pioggia. L’uomo ha riportato un grave trauma alla spalla ed è stato soccorso dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

L’allarme è scattato attraverso la Centrale Operativa Palermo-Trapani del 118, che ha attivato immediatamente il SASS. Sul posto sono intervenute una squadra da Palermo e due da San Vito Lo Capo, queste ultime già presenti in zona per l’assistenza all’Ecotrail della Riserva dello Zingaro.

L’intervento in condizioni difficili

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni meteo complicate. Nonostante la fitta pioggia, i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto la cima del monte, dove hanno prestato le prime cure all’escursionista ferito.

Dopo essere stato stabilizzato con un materassino a depressione e sistemato in sicurezza nella barella Lecco, il 67enne è stato trasportato lungo un ripido viale tagliafuoco, in un intervento reso ancora più delicato dal fondo viscido e dalle difficoltà del terreno.

Il trasferimento in ospedale

Una volta completata la discesa, l’uomo è stato affidato al personale del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Alcamo per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio riporta l’attenzione sulla prudenza necessaria durante le escursioni, soprattutto in giornate segnate dal maltempo, quando anche un sentiero conosciuto può trasformarsi in una trappola insidiosa.



