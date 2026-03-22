The Voice Generation, finale il 27 marzo su Rai 1: Marsala e Trapani fanno il tifo
Manca poco al gran finale. E per una volta, il grande palco della televisione nazionale parla anche un po’ trapanese. Venerdì 27 marzo, in prima serata su Rai 1, si chiude The Voice Generations 2026, il talent che mette insieme voci e storie di età diverse. Alla conduzione, ancora una volta, Antonella Clerici.
E stavolta, tra i protagonisti, ci sono anche artisti di casa nostra.
Dodici gruppi per il titolo
Saranno 12 i gruppi vocali finalisti che si contenderanno la vittoria nella serata conclusiva. Un format particolare, quello di The Voice Generations, che unisce sul palco artisti di generazioni differenti, creando duetti e formazioni capaci di raccontare storie, esperienze e stili diversi.
Una sfida musicale, certo. Ma anche una sfida tra sensibilità e percorsi di vita.
I coach: quattro squadre in gara
A guidare i talenti in questa edizione ci sono quattro nomi forti della musica italiana:
Arisa
Loredana Bertè
Clementino
Nek
Nel team di Loredana Bertè troviamo:
Liliana e Francesco
Jessica e Gilda
Manuela ed Ennio
Marsala e Trapani in finale
È qui che la finale si fa ancora più interessante per il nostro territorio.
Liliana e Francesco arrivano da Marsala. Ennio, invece, del duo Manuela ed Ennio, è trapanese. Due presenze che portano sul palco di Rai 1 un pezzo di Sicilia occidentale.
Non è solo una partecipazione: è un’occasione di visibilità importante per artisti che rappresentano una terra ricca di talento, spesso lontana dai grandi circuiti nazionali.
E infatti, sui social e tra le comunità locali, il tifo è già partito.
Una serata da vivere in diretta
La finale andrà in onda venerdì 27 marzo su Rai 1 e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni precedenti.
Sarà una serata di musica, emozioni e, per Marsala e Trapani, anche di orgoglio.
Perché quando il talento parte da qui e arriva fin lì, davanti a milioni di spettatori, non è mai solo televisione. È anche un piccolo riscatto collettivo.
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