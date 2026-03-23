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Cronaca
23/03/2026 09:15:00

Buongiorno24 del 23 Marzo 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo con la cronaca. Notte di paura a Marsala, in Piazza del Popolo, dove una lite è degenerata in violenza con coltelli e bottiglie. Alcuni passanti e clienti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto. Un episodio che riporta al centro il tema della sicurezza nelle aree della movida.

 

Sempre sul fronte della sicurezza, a Trapani i Carabinieri hanno arrestato due uomini nel quartiere San Giuliano, chiudendo un’altra piazza di spaccio. Nell’appartamento utilizzato per la vendita di droga sono stati sequestrati hashish, residui di cocaina, un bilancino e denaro contante. E ancora a Trapani, due persone sono state denunciate per combustione illecita di rifiuti speciali, anche pericolosi, in un terreno della periferia.

 

Ancora un intervento di emergenza, questa volta a Calatafimi-Segesta, dove un escursionista di 67 anni è rimasto ferito sul Monte Pispisa dopo una caduta causata dal terreno reso scivoloso dalla pioggia. L’uomo è stato soccorso dal Soccorso Alpino e trasferito all’ospedale di Alcamo.

 

Una notizia che colpisce profondamente la comunità: un ragazzo di Marsala di 20 anni è morto a Padova, nella sede universitaria dove studiava. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un gesto volontario.

 

Passiamo ai temi del territorio. A Castelvetrano torna la protesta per la diga Trinità: i lavori sono stati completati, ma l’acqua continua a essere scaricata in mare perché manca il via libera ministeriale per l’innalzamento dell’invaso. A rischio circa 6 mila ettari di coltivazioni, con gli agricoltori che chiedono risposte immediate.

 

Sul fronte istituzionale, il Tar boccia ancora il Comune di Trapani sulla movida, dichiarando illegittima l’ordinanza che regolava la vita notturna. Secondo i giudici non si possono affrontare problemi strutturali con provvedimenti emergenziali.

 

Dalla Sicilia arrivano anche segnali di difficoltà sul mercato del lavoro: le imprese cercano circa 1.800 tecnici e operai ma non riescono a trovarli, con carenze che riguardano diversi settori, dall’edilizia agli impianti tecnologici.

 

E resta alta la tensione nel comparto della pesca: con il caro gasolio, le marinerie siciliane annunciano lo stop alle attività, chiedendo interventi concreti per sostenere il settore.

 

Capitolo politica e sanità. La Regione ha pubblicato l’avviso per la selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie, con una procedura in due fasi che punta, nelle intenzioni del governo, a criteri più rigorosi e trasparenti. Intanto si muove anche il quadro politico regionale, con il presidente Schifani alle prese con il riassetto della giunta.

 

Sempre in ambito sanitario, resta bassa l’adesione agli screening per il tumore al colon-retto in Sicilia, ferma intorno al 17%, ben al di sotto delle soglie considerate efficaci per la prevenzione.

 

Guardando al resto dell’isola, a Niscemi si è fermata la frana che aveva interessato il quartiere Ciciano: si lavora adesso per mettere in sicurezza l’area e ridurre i rischi legati all’accumulo d’acqua nel terreno.

Chiudiamo con la cultura. A Selinunte è stata scoperta la Porta Nord della città, quella descritta da Diodoro Siculo nell’assedio del 409 avanti Cristo. Un ritrovamento importante che arricchisce la conoscenza della storia dell’antica città.

Questi i temi della puntata di oggi.

Buongiorno24 è il nostro appuntamento quotidiano per orientarsi tra le notizie, capire cosa succede e perché, ogni mattina in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.

 



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